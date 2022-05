Peter Künzi neuer Präsident des Arboner Parlaments

Politik Premiere im Arboner Parlament: Erstmals sitzt kein Vertreter einer etablierten Partei auf dem Stuhl des Präsidenten Seit Dienstagabend ist Peter Peschee Künzi oberster Arboner. Er ist Vertreter der Gruppierung Xsunder Menschen Verstand (XMV) und tritt die Nachfolge von Ulrich Nägeli (SVP) an. Zum Vizepräsidenten wählte das Parlament Felix Heller (SP). Markus Schoch 11.05.2022, 16.35 Uhr

Der künftige, der neue und der alte Parlamentspräsident: Felix Heller (SP), Peter Peschee Künzi (XMV) und Ulrich Nägeli (SVP). Bild: Belinda Schmid

Die berufliche Karriere hat Peter Peschee Künzi hinter sich. Vor ein paar Monaten ist der ehemalige Teilhaber der Härterei AG in Arbon in Pension gegangen. Politisch hat er das Beste noch vor sich. Am Dienstagabend wählte ihn das Parlament zum Präsidenten. Und ging damit neue Wege. Erstmals in der Geschichte sitzt ein Vertreter einer nicht etablierten Partei auf dem Stuhl des höchsten Arboners. Künzi ist Mitglied der Gruppierung Xsunder Menschen Verstand, die 2019 mit einer eigenen Liste die Politbühne betrat, auf Anhieb drei Sitze holte und sogar mit Jörg Zimmermann den Sprung in den Stadtrat schaffte. XMV versteht sich als ideologisch unabhängig. Sie ist eine Fraktionsgemeinschaft mit der FDP eingegangen.

Die Wahl erfülle ihn mit grossem Stolz und noch mehr Freude, sagte Künzi. Die Wahl sei eine überaus gute für die Stadt, erklärte Cyrill Stadler, der Fraktionschef von FDP und XMV. Künzi zeichne sich durch ein Herz für Arbon und Teamfähigkeit aus.

Abtretender Präsident zieht positive Bilanz

Künzi, der gerne fischt und jasst, tritt die Nachfolge von Ulrich Nägeli (SVP) an, der am Dienstagabend eine positive Bilanz zog. In Arbon habe sich in den letzten Jahren vieles zum Positiven gewendet. Die Stadt schreibe zum vierten Mal hintereinander schwarze Zahlen, und die Dynamik in der Entwicklung sei gross. «Es gibt viele Baustellen, was ich als gutes Zeichen werte.»

Seine Arbeit in den letzten zwölf Monaten habe er sehr gut gemacht, attestierte ihm Künzi. «Du warst immer sachlich, lösungsorientiert und kompromissbereit.» Als Dank für seinen Einsatz erhielt der passionierte Heimwerker einen Gutschein eines örtlichen Baumarktes und einen Hammer. Eine gute Wahl, fand der Beschenkte.

«Ein Hammer passt zum Nägeli.»

Zum neuen Vizepräsidenten wählte das Parlament Felix Heller von der SP. Er wird in einem Jahr wie zuvor schon sein Vater das Amt des höchsten Arboners bekleiden, wenn alles nach Plan läuft.

Dominik Diezi sagt Adieu

Stadtpräsident Dominik Diezi. Bild: Ralph Ribi

Abschied vom Parlament sagte am Dienstagabend Stadtpräsident Dominik Diezi, der Anfang Juni in den Regierungsrat wechselt. Der Start vor drei Jahren sei nicht einfach gewesen. «Die Bevölkerung war verunsichert und haderte mit sich selber.» Sie habe sich deshalb auch für einen kompletten Wechsel im Stadtrat entschieden. Für ihn und seine vier Amtskollegen sei es wichtig gewesen, schnell ein Team zu werden, was geglückt sei. Diezi sagte:

«Wir haben sehr gut harmoniert, die Zusammenarbeit war spitze, es gab keine einzige Indiskretion.»

Auch dem Parlament wand Diezi ein Kränzchen. Die Debatten seien heute geprägt von gegenseitigem Respekt.

Gelungen sei es ebenfalls, das Vertrauen der Arbonerinnen und Arboner in die Politik zurückzugewinnen. Dazu beigetragen hätten nicht zuletzt seine Sprechstunden, die anfänglich von bis zu 15 Personen genutzt worden seien. «Es war wichtig, die Menschen mit ihren Sorgen und Nöten ernst zu nehmen.» Heute spüre er wieder viel Wohlwollen, sagte Diezi. Die gewonnenen Abstimmungen zum Stadthof-Gestaltungsplan oder zur Erhöhung des Landkreditkontos seien Ausdruck dieser neuen Leichtigkeit. Es bleibe zwar noch viel zu tun.

«Der Tanker ist aber wieder flott gemacht und nimmt langsam Fahrt auf.»

Adieu zu sagen, falle ihm nicht leicht. «Es hat mir immer viel Freude bereitet, für diese tolle Stadt zu arbeiten.» Arbon sei aktuell wohl der spannendste Ort im Kanton für einen Lokalpolitiker.

Die letzte Sitzung nach über zehn Jahren für Lukas Graf

Lukas Graf (SP). Bild: PD

Auf Wiedersehen sagte auch Lukas Graf (SP), der seit 2011 im Parlament sitzt und nach St.Gallen zieht. Mit ihm verliere die Fraktion nicht nur den Chef, sondern auch ein erfahrenes und kompetentes Mitglied, sagt Felix Heller.

«Es ist nicht nur für uns ein Verlust, sondern auch für das ganze Parlament.»

In all den Jahren hat Graf, der von 2012 bis 2019 die Finanz- und Geschäftsprüfungskommission präsidierte, keine einzige Sitzung verpasst.

Blumen für Graf gab es auch von Parlamentspräsident Künzi. «Mit dir war es immer möglich, einen fairen Dialog zu führen. Du hattest dein Visier immer offen und deinen Rücken gerade.»

Daniel Bachofen (SP). Bild: PD

Neuer Präsident der Fraktion von SP und Grünen wird Daniel Bachofen. Der 48-jährige Elektroingenieur ist seit 2019 Mitglied im Stadtparlament und ist nach Angaben der beiden Parteien schnell durch sein hohes Engagement für Klima- und Sozialpolitik aufgefallen. «Für seine sachlichen Voten und die gut vorbereiteten Vorstösse geniesst er überparteilich ein hohes Ansehen». Bachofen ist Mitglied der Finanz- und Rechnungsprüfungskommission sowie der Geschäftsleitung der SP Thurgau.