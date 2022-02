Politik Patrik Forrer forderte den Salmsacher Gemeindepräsidenten im letzen Mai zum Rücktritt auf und kandidiert jetzt für den Gemeinderat Der Schulleiter will aber weder eine offene Rechnung begleichen noch Martin Haas aus dem Amt drängen. Sein Verhältnis zu ihm sei unverkrampft. Er wolle Salmsach vorwärtsbringen und erwarte von allen Beteiligten Professionalität im Umgang miteinander, sagt der 44-Jährige. Markus Schoch Jetzt kommentieren 01.02.2022, 05.00 Uhr

Patrik Forrer (FDP) kandidiert für den Salmsacher Gemeinderat. Bild: PD

Sie haben im November 2020 mit drei Frauen den Antrag gestellt, Gemeindepräsident Martin Haas den Lohn zu kürzen. Ein halbes Jahr später haben Sie ihn in einem Leserbrief zum Rücktritt aufgefordert. Jetzt kandidieren Sie für den Gemeinderat. Und als einziger Bewerber stehen Ihre Chancen gut, gewählt zu werden. Kann das gut gehen?

Das war ein absolut pragmatischer personenunabhängiger Umstand, der uns dazu gebracht hat, eine Lohnkürzung zu fordern. Für nicht geleistete und fremdvergebene Arbeit Steuergelder zu verwenden, kritisch zu hinterfragen und in der Konsequenz die Kürzung zu fordern, entsprechen unserem Gerechtigkeitssinn. Insofern bin ich der Meinung, dass es gut gehen kann. Ich erwarte sowohl von mir wie auch von allen anderen inklusive Martin Haas Professionalität. Und das bedeutet, dass bei Diskussionen die Sache im Vordergrund steht beziehungsweise das Wohl der Salmsacherinnen und Salmsacher.

Die Gemeinderäte Marina Bruggmann, Roland Allenspach und Hampi Niederer haben im September 2020 entnervt und frustriert ihren Rücktritt aus der Behörde gegeben. Woher nehmen Sie Ihre Zuversicht?

Eine Garantie habe ich nicht. Aber ich muss möglichst unbefangen und zuversichtlich sein, sonst würde meine Kandidatur keinen Sinn machen. Es sieht für mich als Aussenstehenden auch so aus, als habe sich die Situation im Gemeinderat beruhigt. Und ich schätzte es sehr, dass der neu zusammengesetzte Gemeinderat gleich an seiner ersten Sitzung die Lohnkürzung angegangen ist. Es war eine nicht zu unterschätzende Herausforderung für die Behörde in dieser Konstellation. Ich habe eine Chance, und ich will mich konstruktiv in die Diskussionen einbringen, um die Gemeinde vorwärtszubringen. Es ist nicht mein Ziel, Probleme zu schaffen. Ich habe aber klare Meinungen, zu denen ich stehe.

Haben Sie mit amtierenden Gemeinderäten geredet, um zu erfahren, wie die Zusammenarbeit heute funktioniert?

Ich bin mit einem Teil des Gemeinderates im Kontakt.

Reden Sie noch mit Martin Haas?

Ja, wir reden noch miteinander.

Wie ist Ihr Verhältnis zu ihm?

Es ist völlig unverkrampft. Es sind keine Gehässigkeiten da. Wir grüssen einander, wenn wir uns sehen. Für ein längeres Gespräch hat sich seit damals keine Gelegenheit mehr ergeben.

Warum treten Sie zur Wahl an?

Es reizt mich schon länger, Luft in der Politik zu schnuppern, dazu kommt das Interesse an unserem Wohnort, an dessen Gestaltung ich meinen Beitrag leisten möchte. Und nicht zuletzt bin ich jemand, der nicht nur «laferet», sondern auch «lieferet».

Was sind Ihre Ziele?

Konkrete Ziele zu nennen, ist aus meiner noch distanzierten Sicht etwas schwierig. Aber ich habe eine Grundhaltung, an welcher ich festhalten möchte, und von der ich ausgehe, dass sie dazu beitragen kann, dass Entwicklung im Dorf weiterhin passieren wird.

Was ist Ihre Grundhaltung?

Ich bin jemand, der überzeugt ist davon, dass die 4K zu leben sowohl kreative Projekte hervorbringen kann als auch gesetzte Herausforderungen lösen wird. Die bisherigen Erfahrungen bestärken mich darin. Ein interessantes Projekt wird sicherlich die attraktive Gestaltung der Bucht sein. Ich sehe darin eine grosse Chance.

Die Salmsacher Bucht mit dem Badeplatz. Bild: Markus Schoch

Was sind die 4K?

4K steht für Kommunikation, Kollaboration, kritisches Denken und Kreativität.

Gerade die Kommunikation hat zuletzt zu reden gegeben. Der Gemeinderat will der «Thurgauer Zeitung» vorschreiben, wie die Redaktion ihre Arbeit zu machen hat. Was ist Ihre Meinung dazu?

Ich bin seit sechs Jahren in der Leitung der Schule für Gestaltung in St.Gallen und war in dieser Zeit an zwei oder drei Evaluationsverfahren beteiligt. In der Kommunikation wurde uns jedes Mal Entwicklungspotenzial attestiert, und an anderen Schulen ist die Situation genau gleich. Es wird nie für alle stimmen, aber es gibt immer Verbesserungsmöglichkeiten, auch im Umgang mit kritischen Voten. Es ist ein ständiges Thema, an dem gearbeitet werden muss.

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen für Salmsach?

Ich denke, das Sozialwesen wird weiterhin eine Herausforderung bleiben, und die geplante Ortsplanrevision wird uns ebenfalls noch zu 4K zwingen.

Wo stehen Sie politisch?

Ich bin Mitglied der FDP, deren Gedankengut ich teile.

Sie sassen schon eine Amtsperiode in der Sekundarschulgemeinde Romanshorn-Salmsach? In Salmach ist die Primarschulgemeinde Teil der politischen Gemeinde. Wollen Sie sich auch in der Schulkommission einbringen?

Ich will nichts ausschliessen, aber es ist sicher nicht der Treiber meiner Kandidatur. Meine Nähe zu schulischen Themen ist ja von meiner beruflichen Laufbahn her gegeben.

Ende Mai des nächsten Jahres läuft die Amtszeit von Martin Haas ab. Wollen Sie Gemeindepräsident von Salmsach werden?

Das Präsidium in Salmsach ist für mich zurzeit kein Thema. Ich interessiere mich sehr für die politischen Belange, und auch das Amt eines Gemeindepräsidenten finde ich sehr interessant. Aber ich bin in meinem jetzigen Job sehr zufrieden, bewirke sehr vieles und sehe weiterhin Entwicklungsmöglichkeiten.

Braucht Salmsach einen neuen Gemeindepräsidenten?

Ich habe seit dem Antrag um Lohnkürzung Distanz gewonnen. Ich erhoffe mir, durch die Wahl mehr mitzubekommen. Darum kann ich im Moment keine Antwort auf die Frage geben. Ich glaube, es wird sich schnell zeigen, wenn ich im Gemeinderat mitarbeiten darf. Ich halte nichts von Gerüchten und Erzählungen Dritter, darum bin ich mit einer Aussage vorsichtig.

Zur Person Patrik Forrer Patrik Forrer ist 44 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. Er wohnt seit 2012 in Salmsach und ist Schulleiter an der Berufsfachschule Schule für Gestaltung St.Gallen. Forrer war von 2013 bis 2017 Mitglied der Sekundarschulgemeinde Romanshorn-Salmsach. (mso)

