Jugendraum in Arbon muss warten

Politik Mehr Treffpunkte für Jugendliche in Arbon: Der Stadtrat lässt sich nicht von seinem Weg abbringen Im Parlament ist der Ruf nach einem Raum für Teenager laut geworden. Der Stadtrat will noch warten und zuerst ausführlich mit Betroffenen über deren konkreten Wünsche reden. Markus Schoch 11.05.2022, 17.06 Uhr

Die ehemaligen Räumlichkeiten der Seeapotheke beim Webschiff-Kreisel sind bei der Debatte im Parlament als möglicher Jugendraum ins Spiel gebracht worden. Bild: Markus Schoch

Linda Heller und Daniel Bachofen verlangen nach einem Ort in Arbon, wo sich Jugendliche vor allem in der kalten Jahreszeit offiziell, ungezwungen und ohne Beaufsichtigung durch Erwachsene treffen können. Anfang Jahr sind die beiden mit einer entsprechenden Bitte an den Stadtrat gelangt. An der Sitzung des Parlamentes am Dienstagabend wiederholten sie ihre Forderung. «Ich erwarte mehr Kreativität», sagte Heller. Romanshorn mache vor, wie es gehe. Auch andere Städte seien Arbon in der Jugendarbeit voraus. Alle würden weit mehr Geld dafür ausgeben als Arbon. Das Budget in Amriswil beispielsweise sei über dreimal höher.

Linda Heller (SP). Bild: PD

Ausser von der SVP bekamen Heller und Bachofen von allen Parteien Unterstützung. Wenn sich seine zwölfjährige Tochter mit Freundinnen im Winter ausserhalb des Elternhauses treffen wolle, komme nur der Coop und die Migros in Frage, sagte beispielsweise Christoph Seitler (XMV). Räume oder Plätze als Treffpunkte für Jugendliche seien sehr wichtig, meinte auch Myrta Lehmann im Namen der Mitte. Die Stadt dürfe sie sich durchaus etwas kosten lassen. Bachofen ortet ein grundsätzliches Problem. Arbon sei ein Sonderfall, auch weil die finanziellen Ressourcen fehlen würden. «Wir sollten die Ausrichtung der Jugendarbeit überdenken», sagte er.

Stadt will den Jugendlichen den Entscheid überlassen

Stadtrat Michael Hohermuth. Bild: PD

Stadtrat Michael Hohermuth sieht keinen Grund, das Ruder herumzureissen. Es stimme, dass andere Gemeinden mehr in die Jugendarbeit investieren würden als Arbon. Doch dieser Vergleich sei nur eine Momentaufnahme. «Wir werden die Ausgaben erhöhen, sobald wir ein klares Bild haben, wohin die Reise geht.» Die Stadt will sich in den nächsten Wochen und Monaten mit Jugendlichen auf den Weg machen, um herauszufinden, was genau sie wollen.

Das Bedürfnis nach Treffpunkten sei zwar ausgewiesen, sagte Hohermuth. Doch die Bandbreite der Ideen sei gross. Die einen würden sich überdachte Sitzgelegenheiten im Freien wünschen, andere selbstverwaltete Partyräume. Den Entscheid, was es letztlich sein solle, müssten die Jugendlichen selber treffen, sagte Hohermuth.