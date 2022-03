Arbon: Warum Matthias Gehring Kandidatur zurückzieht

Politik «Es ging nur darum, mich zu diskreditieren»: Matthias Gehring nimmt Stellung zu seinem Rückzug als Kandidat fürs Arboner Stadtpräsidium Bei einigen Mitgliedern der Findungskommission fiel der SVP-Politiker nach dem ersten Hearing völlig durch. Sie gaben ihm nur 33 von 85 möglichen Punkten, in einzelnen Bereichen sogar gar keine. Markus Schoch Jetzt kommentieren 15.03.2022, 05.30 Uhr

Matthias Gehring fühlt sich ungerecht behandelt. Bild: Tobias Garcia

Matthias Gehring will, dass alle wissen, warum er sich aus dem Rennen als Stadtpräsident von Arbon genommen hat. Und wie die Entscheide der Findungskommission zu Stande gekommen sind. Deshalb legt er am Montagmorgen die Karten auf den Tisch, auch wenn sich die Findungskommission wegen Geheimnisverletzung rechtliche Schritte gegen ihn und seine Quelle überlegt. Gehring ist der Meinung, die Öffentlichkeit habe ein Recht auf Transparenz. Er sagt: Das Auswahlverfahren sei eine Farce gewesen.

«Es ging nur um Parteipolitik, und nicht darum, den Arbonerinnen und Arboner eine Auswahl an möglichst guten Kandidatinnen und Kandidaten bieten zu können.»

Am Mittwoch sei er einer Fünferdelegation der Findungskommission Red und Antwort gestanden. Sein Auftritt sei nicht überall gut angekommen, wie er am Freitagabend über Dritte erfahren habe, sagt Gehring. Sein Leistungsausweis als Gemeindepräsident von Hauptwil-Gottshaus, der er bis Ende 2021 zehn Jahre lang vorgestanden sei, habe bei einigen überhaupt keine Berücksichtigung gefunden. «Und das, obwohl sich meine Bilanz durchaus sehen lassen kann. Wir haben einiges erreicht.»

Ein Trio gibt ihm ganz schlechte Noten

Die Vertreter von FDP, SVP, SP, XMV und Mitte hatten seine Sach- und Fachkompetenz, seinen schulischen Rucksack, seine Persönlichkeit, seine Erfahrung und sein Sachwissen bewertet – aufgeteilt in insgesamt 24 Kategorien. Bei Ruth Erat (SP), Cyrill Stadler (FDP) und Kommissionspräsident André Mägert von der Gruppierung XMV (Fraktionspartner der Freisinnigen) sei er mehr oder weniger durchgefallen, sagt Gehring. Das Trio gab ihm bloss 33 beziehungsweise 35 (Mägert) von 85 möglichen Punkten. «Von Cyrill Stadler erhielt ich dreimal 0 Punkte, von Ruth Erat sogar sechsmal.» Ins Detail gehen will Gehring nicht. Nicht viel halten die beiden offenbar auch von Gehrings kommunikativen Fähigkeiten: «Sie gaben mir bloss 1 Punkt.» Seinem eigenen Kandidaten habe Stadler umgekehrt totale Perfektion in allen Bereichen attestiert. Gemeint ist der Münsterlinger Gemeindepräsident René Walther.

Cyrill Stadler, FDP-Vertreter in der Findungskommission. Bild: Donato Caspari

Gehring schwante schon nach dem Gespräch mit der Findungskommission letzte Woche nichts Gutes. Stadler beispielsweise habe von ihm wissen wollen, wie er auf die Idee gekommen sei, sich nach der Lehre gleich selbstständig zu machen. In der Frage habe nicht Bewunderung mitgeschwungen, sondern Verwunderung. «Das war vor 27 Jahren und hatte doch absolut keine Bedeutung für meine Kandidatur.» Im kleinen Kreis habe ihm der FDP-Vertreter später die Berechtigung abgesprochen, sich Unternehmer nennen zu dürfen. «Dabei führe ich seit Jahren erfolgreich einen Betrieb mit sieben Mitarbeitern und einem Umsatz von 1,5 Millionen Franken.»

Hat nichts mit fairem Wahlkampf zu tun

Das Verhalten einiger Mitglieder der Arboner Findungskommission hätten mit einem fairen Wahlkampf nichts zu tun, sagt Gehring. «Es ging offenbar nur darum, mich als Person zu diskreditieren und damit einen möglichen SVP-Stadtpräsidenten zu verhindern. Wenn solche Spiele gespielt werden, verzichte ich gerne auf eine Bewerbung. Ich habe ein schönes und gutes Leben und muss mir das nicht antun. Die Zeit ist mir zu schade.» In der Politik müsse man mit Niederlagen umgehen können und sich bewusst sein, dass sie zuweilen ein schmutziges Geschäft sein könne, sagt Gehring. Und er sei auch nicht einer, der die Flinte sofort ins Feld werfe. Das Vorgehen der Findungskommission gehe aber weit über das für ihn erträgliche und akzeptable Mass hinaus.

«Mir ist die Lust gänzlich vergangen weiterzumachen.»

Die schlechten Noten seien für ihn auch nicht nachvollziehbar, wenn er an seinen Wahlkampf im letzten Jahr in Thal denke, wo er für das Amt des Gemeindepräsidenten kandidiert habe, sagt Gehring. Dort gab es auch eine Findungskommission, und die habe ihn als einzigen von drei Bewerbern einstimmig zur Wahl empfohlen. «Ich bin seither kein anderer Mensch geworden», sagt Gehring. Der Unterschied zu Arbon: Die Thaler Findungskommission habe ein spezialisiertes Büro beigezogen, das den Prozess als neutrale Instanz initiiert und begleitet habe. «Ich musste ein Assessment durchlaufen und habe dabei offenbar am besten abgeschnitten.»

Mit der FDP hat er schon einmal schlechte Erfahrungen gemacht

In die Schusslinie der FDP zu geraten, ist für Gehring keine neue Erfahrung. Er gehörte der Partei nach seiner Wahl als Parteiloser in Hauptwil-Gottshaus selber ein paar Jahre an. Zum Zerwürfnis kam es 2016, als der heute 44-Jährige für den Grossen Rat kandidierte und sich auf den Wahlplakaten mit seinem Hund zeigte. Bei einigen seiner Parteikollegen kam das gar nicht gut an: Sie zeigten ihn wegen Tierquälerei ein. Gehring wechselte in der Folge zur SVP. «Als Unternehmer schlägt mein Herz aber noch immer zur Hälfte für die Freisinnigen.»

Ueli Nägeli, Mitglied des SVP Vorstandes. Bild: PD

Seine Partei bedauere den Rückzug von Matthias Gehring ausserordentlich, sagt Vorstandsmitglied Ueli Nägeli, der derzeit höchste Arboner. «Wir danken ihm für seinen Einsatz und können seinen Entscheid verstehen.» Die Wahrnehmung von Gehring durch einzelne Mitglieder der Findungskommission sei «sehr subjektiv» mit dem einzigen Ziel, ihn auszubooten. «Mit einer neutralen Beurteilung seiner Person hatte das Hearing von letzter Woche nichts zu tun.» Der zuletzt gut funktionierenden Zusammenarbeit der Parteien in Arbon habe die Findungskommission einen Bärendienst erwiesen, sagt Nägeli.

«Es ist ein Rückschritt, was jetzt passiert.»

Wie sich die SVP im Wahlkampf verhalten werde, könne er im Moment noch nicht sagen. «Die Emotionen müssen sich zuerst legen.»

