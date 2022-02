Arbon: Harry Ratheiser will Stadtpräsident werden

Politik Ein Pfarrer will in die Fusstapfen von Dominik Diezi treten: Harry Ratheiser kandidiert als Stadtpräsident von Arbon Der 50-Jährige Arboner will den Sprung in die Politik wagen. Damit sind es bereits zwei Kandidaten, die sich Mitte Mai zur Wahl stellen. 15.02.2022, 08.00 Uhr

Harry Ratheiser steigt ins Rennen für das Arboner Stadtpräsidium. Bild; PD

(mso) Harry Ratheiser arbeitet seit 18 Jahren als Pfarrer der Evangelischen Kirchgemeinde Arbon und ist Mitglied der Mitte. Er verfüge über das nötige Rüstzeug für das Amt des Stadtpräsidenten, schreibt seine Partei in einer Mitteilung. Lehre und Beschäftigung als Versicherungskaufmann, Matura auf dem zweiten Bildungsweg, Theologiestudium in Prag, Zürich und Basel und schliesslich die Erlangung des Executive Master of Business Administration an der HSG in General Management.