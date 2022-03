Wahlen: Die Arboner SP schwächelt weiter

Politik Die Roten in Arbon schwächeln weiter: Jetzt beteiligt sich die SP nicht einmal mehr an der Wahl fürs Stadtpräsidium Die SP hatte einst fast 30 Jahre lang das Sagen am Ort. Jetzt schafft sie es anders als die anderen grossen Parteien nicht einmal mehr, eine Kandidatin oder einen Kandidaten fürs Stadtpräsidium zu stellen. Markus Schoch Jetzt kommentieren 22.03.2022, 05.20 Uhr

Vor 20 Jahren war die Welt für die SP noch einigermassen in Ordnung: Im Stadtrat stellte die Partei drei Vertreterinnen und Vertreter: Roland Widmer (Zweiter von links), Veronika Merz (Dritte von rechts) und Köbi Auer (Zweiter von rechts). Bild: Max Eichenberger

Arbon war einst eine rote Stadt. Den Weg an die Macht ebnet ihr die Einführung des Proporzwahlsystems 1928. Dank dieser Änderung lenken die Sozialdemokraten fast 30 Jahre lang die Geschicke von Arbon, wo Tausende Fabrikarbeiter im Sold der damals florierenden Firma Saurer stehen. In den besten Zeiten 1962/63 sind es rund 4'500 Männer und Frauen, von denen viele den Linken ihre Stimme geben. Bei den Wahlen in den Ortsverwaltungsrat 1937 holt die SP beispielsweise sieben der elf Sitze. Und an der Spitze sitzt auch lange einer der ihren. Zuerst ab 1928 August Roth, der 1941 als erster Sozialdemokrat den Sprung in den Regierungsrat schafft. Dann übernimmt von ihm Franz Hayoz für 16 Jahre das Ruder.

Als dieser 1957 nicht mehr antritt, will die SP mit dem Bezirksgerichtspräsidenten und späteren Nationalrat Rolf Weber an die Erfolgsgeschichte anknüpfen. Dieser lässt jedoch während des Wahlkampfes durchblicken, dass er im Nebenamt weiter als Anwalt tätig sein will, was ihn den Sieg an der Urne kostet. Er verliert die Wahl gegen den parteilosen Hans Brenner, und die SP verliert die Mehrheit. Die Zeit des roten Arbon ist vorbei.

Die Arbeiterschaft habe am Schluss zu viel verdient und es sei ihr zu gut gegangen. Deshalb hätten die Büezer ihre gemeinsamen Interessen und den gemeinsamen Stolz vergessen, sagen Otto und Norma Bünzli im 2001 erschienenen Buch von Stefan Keller über die Zeit der Fabriken in Arbon. Die SP findet nie mehr zur alten Stärke zurück und stellt bis heute keinen Stadtpräsidenten mehr.

Eine Frau war im Gespräch

Daran wird sich vorderhand nichts ändern. Bei der Wahl einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers von Dominik Diezi (Mitte) beteiligt sich die SP anders als die FDP und die Mitte (sowie vorübergehend die SVP) nicht mit einer eigenen Kandidatin oder einem eigenen Kandidaten. Die Genossen suchten zwar jemanden und waren unter anderem mit einer Frau mit Exekutiverfahrung im Gespräch, doch konnte sich diese nicht dazu durchringen, in Arbon anzutreten. Damit ist der SP nicht gelungen, was ihr zuletzt wiederholt geglückt ist. 2015 schickt die Partei Peter Gubser gegen Andreas Balg (FDP) ins Rennen ums Stadtpräsidium und 2005 Veronika Merz gegen Martin Klöti (FDP) – beide müssen sich jedoch geschlagen geben.

Das Schloss von Arbon ist eine der wichtigsten Errungenschaften des roten Arbon: Die Stadt kaufte es 1945 aus dem Erbe der Familie Saurer. Bild: Daniel Stillhard

Vor bald 20 Jahren ist die Welt für die SP noch einigermassen in Ordnung. 2003 sind drei der sieben Stadträte Rote, und es gelingt der SP sogar, bei der Ersatzwahl 2004 den Sitz von Heinz Herzog gegen drei Mitbewerber zu verteidigen. Massiv an Einfluss verliert die SP, als der Stadtrat 2007 von sieben auf fünf Sitze verkleinert wird. Sie gehört danach nur noch mit Veronika Merz der Stadtregierung an.

Als Merz 2011 nicht mehr zur Wahl antritt und wegen interner Auseinandersetzungen den Parteiaustritt gibt, will die SP mit dem 2007 abgewählten Köbi Auer das Mandat halten – erfolglos. Die Rückkehr in die Exekutive gelingt der SP erst 2015 wieder mit Gubser, der sich allerdings nur vier Jahre halten kann. Seither ist der Stadtrat wieder ein rein bürgerliches Gremium.

Noch knapp wählerstärkste Partei

Im Parlament ist die SP zuletzt ebenfalls auf dem absteigenden Ast. Zu ihren besten Zeiten 2011 bis 2015 hält die Partei zehn der 30 Sitze. Seither geht es abwärts. Aktuell sind es noch sieben Sitze, in der Legislaturperiode davor waren es acht.

Parteipräsident Felix Heller betont, dass die SP nach wie vor die wählerstärkste Partei in Arbon sei. Bei den Parlamentswahlen 2019 holte die Liste der Sozialdemokraten, Gewerkschaften und Juso 16'348 Stimmen, die FDP auf Platz zwei 15'242 Stimmen und die Mitte auf Platz drei 13'877 Stimmen. Heller kündigt an, bei den Gesamterneuerungswahlen des Stadtrates «wieder anzugreifen».

