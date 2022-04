Politik Sie werfen das Handtuch früh oder müssen nach kurzer Zeit gehen: Die Arboner Stadtpräsidenten waren in den letzten 20 Jahren jeweils schnell wieder weg An der Spitze von Arbon fehlt die Konstanz. In Frauenfeld ist sie dreimal höher. Eine Spurensuche zu den Gründen. Markus Schoch Jetzt kommentieren 11.04.2022, 04.50 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Für Dominik Diezi war das Arboner Stadthaus nur gerade drei Jahre lang Arbeitsplatz. Bild: Ralph Ribi

Dominik Diezi räumt Ende Mai nach nur drei Jahren sein Büro im Stadthaus. Der Mitte-Politiker ist mit seinem kurzen Gastspiel nicht die grosse Ausnahme in Arbon, sondern schon fast die Regel. Seine vier Vorgängerinnen und Vorgänger hielten der Stadt auch nicht wirklich lange die Treue. Andreas Balg und Martin Klöti gaben nach jeweils sechseinhalb Jahren ihren Abschied, Lydia Buchmüller warf nach eineinhalb Jahren das Handtuch und Giosch Antoni Sgier davor konnte sich auch bloss vier Jahre halten. Im Schnitt waren die letzten fünf Männer und Frauen an der Spitze von Arbon 4,3 Jahre im Amt.

Die Gründe für die kurze Verweildauer sind vielfältig: Karrieresprung (Diezi und Klöti wechseln in den Regierungsrat), Abwahl (Sgier nach internen Querelen), Krankheit (Buchmüller hatte am Schluss fast alle gegen sich) und Widrigkeiten sowie Anfeindungen (Balg). Nicht nur Politiker beklagen die fehlende Konstanz, sondern auch Wirtschaftsvertreter, die immer wieder aufs Neue einen wichtigen Ansprechpartner haben, zu dem sie den Draht finden und Verständnis für ihre Situation wecken müssen. Es sei äusserst mühsam und koste Zeit, sagt ein Unternehmer eines Traditionsbetriebes. Er erhofft sich endlich einen Stadtpräsidenten mit mehr Ausdauer.

In anderen Städten machen es die Präsidenten viel länger

Die beiden aktuell zur Wahl stehenden Kandidaten könnten vom Alter her drei Amtsperioden schaffen bis zur Pensionierung. Harry Ratheiser (Mitte) ist 50, René Walther (FDP) ist 52. Der Freisinnige hat als Präsident von Münsterlingen bereits Durchhaltewillen bewiesen: Er steht der Gemeinde seit zwölf Jahren vor.

Andernorts im Thurgau machen es die Stadtpräsidenten viel länger als in Arbon. Die letzten fünf in Frauenfeld waren im Schnitt 13,2 Jahre im Amt, 12,6 Jahre sind es in Kreuzlingen, 12,2 Jahre in Amriswil, 11,6 Jahre in Weinfelden und 7,2 Jahre in Romanshorn. Zum Vergleich: Der erste der fünf letzten Stadtpräsidenten von Arbon trat sein Amt kurz vor der Jahrtausendwende an (Sgier 1999), in Frauenfeld zehn Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs (Albert Bauer 1955).

Franz Hayoz ist mit 16 Jahren der Spitzenreiter in Arbon

In vielen Städten prägen einzelne Politiker jahrzehntelang das politische Geschehen: Hans Bachofner bestimmte 27 Jahre die Geschicke von Frauenfeld (1978–2005), Ernst Bühler 22 Jahre diejenigen von Amriswil (1975–1997) und Max Vögeli hat seit 21 Jahren das Sagen in Weinfelden. Lange hatte auch Kreuzlingen einen Stadtvater in der Person von Josef Bieri (1989–2007) beziehungsweise seinem Vorgänger Emil Heeb (1971 bis 1989).

2005 übergibt Hans Bachofner sein Amt als Stadtammann an Carlo Parolari. Bild: Susann Basler

Es gab in den letzten 100 Jahren auch in Arbon Stadtpräsidenten mit Sitzleder: Franz Hayoz war 16 Jahre im Amt (1941–1957), Christoph Tobler 14 (1985–1999). Überflügelt werden sie nur von Erich Straub, dem Vorsteher der damals noch selbstständigen Ortsgemeinde Frasnacht, die heute zu Arbon gehört: Er gab dort 28 Jahre lang den Ton an.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen