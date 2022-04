Der Arboner Stadtrat spricht sich gegen Jugendraum aus

Politik Arboner Stadtrat spricht sich gegen Jugendraum aus Zwei SP-Stadtparlamentarier hätten sich ein solches Angebot zumindest für die kalte Jahreszeit gewünscht. Doch sie finden kein Gehör im Stadthaus. Die Verantwortlichen lassen die Tür aber einen Spalt weit offen. Markus Schoch 26.04.2022, 17.20 Uhr

Parlamentarier fordern die Eröffnung eines Jugendraums in Arbon. Bild: PD

Seit 2016 ist der städtische Jugendtreff in der Rondelle geschlossen. Die Besucherzahlen waren stark rückläufig. Zuletzt gingen noch 568 Mädchen und Buben ein und aus – dreimal weniger als sechs Jahre davor. Und so wie es aussieht, wird es in naher Zukunft keinen Ersatz in dieser oder einer ähnlichen Form geben. Linda Heller und Daniel Bachofen von der SP hätten sich zusammen mit 17 weiteren Parlamentsmitgliedern ein Übergangsangebot in Form eines Jugendraums gewünscht. Ein solcher Treffpunkt wäre besonders in der kalten Jahreszeit zwischen Oktober und Mai wichtig, argumentieren sie in einem Anfang Jahr eingereichten Vorstoss.

Der Stadtrat kann der Idee nicht viel abgewinnen. «Nach aktuellem Wissensstand entspricht der Betrieb eines Jugendtreffs keinem verbreiteten Bedürfnis», schreibt die Behörde jetzt in ihrer Antwort. Sie bezieht sich dabei unter anderem auf eine breit angelegte Umfrage unter 1000 Personen aller Altersschichten im Jahr 2019. Die Wiedereröffnung eines Jugendtreffs hätten damals fast ausschliesslich Erwachsene gefordert.

Neuer Ansatz bei der Jugendarbeit

Lange Jahre habe die Stadt zielgruppenorientierte Sozialarbeit geleistet, ruft der Stadtrat in Erinnerung. 2017 hätten die Verantwortlichen der Stadt für die Kinder- und Jugendarbeit den Kompass neu gestellt und den Schwerpunkt auf einen sozialräumlichen, vernetzenden und partizipativen Ansatz gelegt. «Im Zentrum steht dabei die Schaffung guter Strukturen und die Stärkung des zivilgesellschaftlichen Engagements. Der Betrieb eines klassischen Jugendtreffs und die aufsuchende Jugendarbeit wurden in Frage gestellt.»

Die Stadt entwickle seither in den Quartieren mit den betroffenen Personen Projekte. Ein gelungenes Beispiel dafür sei der Workshop in Frasnacht. Dieses Format wählt die Stadt jetzt auch, um neue Treffpunkte für Kinder und Jugendliche in Arbon zu finden. Los geht es im Vorsommer. «Die Jugendlichen werden in einem ergebnisoffenen Mitwirkungsprozess angeregt, Ideen einzubringen und Projekte – mit Unterstützung der Stadt – zu realisieren», schreibt der Stadtrat. Dabei soll auch das Bedürfnis nach einem offiziellen Jugendtreff vertieft werden. Das letzte Wort ist also noch nicht gesprochen.