Poker mit Potenzial: Der HC Thurgau geht bewusst ein Risiko ein mit der Verpflichtung des Kanadiers Derek Hulak Der 30-jährige Derek Hulak komplettiert das Ausländerduo des HC Thurgau für die Saison 2020/21. Über Jahre war der vielseitig einsetzbare Stürmer Topskorer seines Teams. Der Haken: Seine beste Zeit hatte Hulak schon vor rund zehn Jahren. Matthias Hafen 27.07.2020, 18.00 Uhr

Derek Hulak (Mitte) im Einsatz für die Grand Rapids Griffins in der American Hockey League. Frank Jansky/Icon Sportswire / imago sportfotodienst (28. Dezember 2018)

«Es ist ein Poker», sagt Stephan Mair offen. Der Cheftrainer des HC Thurgau weiss anscheinend genau, worauf er sich mit Derek Hulak einlässt. Der 30-jährige Eishockeyprofi aus der kanadischen Provinz Saskatchewan gehörte einst zu den Besten seines Fachs, brachte es mit Talent, Fleiss und Einsatz in der nordamerikanischen Top-Juniorenliga WHL bei den Saskatoon Blades zu einem Durchschnitt von über einem Punkt pro Spiel, später in der kanadischen Universitätsliga für die University of Saskatchewan gar auf fast zwei Punkte pro Partie.

Meist stand Hulak in der Skorerliste vor Namen, die in der Schweiz längst bekannt sind. Zwischen 2006 und 2016 gab es Saisons, da skorte Thurgaus Neuzuzug in Nordamerika deutlich mehr als Eric Faille (Kloten) oder Andrew Clark (Rapperswil-Jona/Langenthal). «Er ist ein sehr kompletter Spieler», schwärmt HCT-Coach Mair. Im Gegensatz zu Landsmann Darcy Murphy - den klassischen Skorer haben die Thurgauer schon vor Wochen verpflichtet - sei Hulak mehr der Allrounder.

Vor vier Jahren beinahe in der russischen KHL gelandet

Dass der 1,87 m grosse und 90 kg schwere Hulak künftig für Thurgau spielt und nicht in der NHL oder zumindest in der Schweizer NLA hat seine Gründe. Mit dem Übertritt in die American Hockey League (AHL) relativierten sich die Skorerpunkte des Kanadiers ein wenig. Doch auch auf der zweithöchsten Stufe in Nordamerika schaffte es Hulak regelmässig in die Top Ten der teaminternen Skorerliste. So, dass er nach 2015/16 und 40 Punkten aus 69 Saisonspielen (17 Tore, 23 Assists) für die Texas Stars angeblich ein Angebot aus der Profiliga KHL hatte, dem russischen Pendant zur NHL.



Dann aber machten Hulak Verletzungen zu schaffen. Bis heute hat der Flügelstürmer, der zuletzt oft auch als Center eingesetzt wurde, keine komplette Saison mehr absolviert. Er bekam fast ausschliesslich noch Tryout-Verträge. Die Schienbeinverletzung, die ihm die längste Zeit zu schaffen gemacht hatte, ist gemäss Thurgaus Trainer Mair ausgeheilt. In der Swiss League, seine erste Karrierestation in Europa, will der 30-Jährige nun einen Neuanfang machen und den HC Thurgau als Sprungbrett für ein Engagement in einer höheren Liga nutzen.

«Mit den anderen wären wir mehr auf Nummer sicher gegangen»

Stephan Mair, Trainer des HC Thurgau.

Donato Caspari

HCT-Coach Mair ist überzeugt, dass Hulak das Potenzial dazu hat. «Er ist ein guter Schlittschuhläufer, aufgeweckt und intelligent.» Wenn er beim HC Thurgau eine ganze Saison durchspiele, könne der Kanadier richtig einschlagen, so Mair. Der Coach weiss um das Risiko bei nur 82 Pflichtspielen in den vergangenen vier Jahren und sagt: «Ich bin überzeugt von diesem Spieler». Den Deal finalisieren konnte und wollte der HCT erst mit dem Wiedereinstieg der Firma Stadler als Platinsponsor.

Hulak sei einer von dreien gewesen, die es beim HCT für die Position des zweiten Ausländers in die engere Auswahl geschafft hätten. «Mit den anderen zwei wären wir mehr auf Nummer sicher gegangen», so Trainer Mair. «Aber sie kamen nicht an die Qualität von Derek Hulak heran.» Ob der Kanadier schon beim ersten Eistraining in Weinfelden am Montag, 3. August, dabei sein wird, ist offen. Bedingt durch die Coronakrise dauert das Ausstellen einer Arbeitsbewilligung für ausländische Angestellte derzeit angeblich länger als üblich.

Die Statistiken von Derek Hulak gibt es hier.