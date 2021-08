Arbon 50 Sekunden im freien Fall über Sitterdorf: Wie sich ein 18-Jähriger Autist den Traum von einem Tandemsprung erfüllt Der 18-Jährige Simon Krähenbühl hat sich mit Hilfe der Stiftung Sternschnuppe einen Wunsch erfüllt. Er durfte einen Tandemsprung aus 3800 Metern Höhe absolvieren. Für den mit Autismus lebenden Arboner war es ein Adrenalinstoss mit Glücksrausch. Hana Mauder Wick 18.08.2021, 05.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es ist laut: Der Motorensound dringt bis in den letzten Winkel des Pilatus Porter PC 6. In einer knappen Viertelstunde erklimmt das Flugzeug des Vereins Skydive Ostschweiz mit 3'800 Metern über Boden seinen Platz am Himmel. Simon Krähenbühl schaut interessiert zu, wie die Welt unter ihm auf Miniaturgrösse schrumpft. Er strahlt vor Vorfreude. Der Tandemmaster hat ihn umsichtig ins Gurtzeug eingeklinkt. Durch die offene Tür braust der Wind. Noch ein Lächeln für die Kamera, dann setzt sich das Tandem auf die Kante… und los Sprung!

Aber zurück zum Anfang: Simon Krähenbühls Wunscherfüllung startet um 8.45 Uhr auf dem Flugplatz Sitterdorf. Seine ganze Familie ist vor Ort: die Eltern Peter und Daniela, die Geschwister Elisa (11 Jahre) und David (14 Jahre). Krähenbühls Freundin Corinne Eberli hält ihn an der Hand. Es ist sein grosser Tag, und er verdankt ihn der Stiftung Kinderhilfe Sternschnuppe. Peter Ruch als ehrenamtlicher Wunschbegleiter und Geschäftsleiterin Lucia Wohlgemuth begleiten die Familie. «Mein Sohn ist ruhiger als wir alle», stellt Vater Peter Krähenbühl fest.

Schwester und Freundin von Simon Krähenbühl wollen sich den grossen Moment nicht entgehen lassen.

Bild: Michel Canonica

Tandempartner hat schon mehr als 1'500 Flüge auf dem Konto

Tandemmaster Lukas Kurtz nimmt die Gruppe in Empfang. Nach kurzem Papierkram führt er den Wunscherfüllung-Kandidaten zu einer orangen Matte abseits der Piste. Hier erklärt er das Einmaleins eines Tandemsprunges. Dank seiner Ausbildung kann der Profi Personen ohne Sprungerfahrung an seinem Gurtzeug befestigen, mit ihnen aus grosser Höhe aus dem Flugzeug springen und sie sicher wieder auf den Boden bringen. Mehr als 1'500 Sprünge hat er auf seinem Konto. Kurtz sagt:

«Mich berühren all die Emotionen, die ich miterleben darf.»

Papierkram erledigen vor dem Absprung.

Bild: Michel Canonica

Er erklärt Simon Krähenbühl den Ablauf: Das Flugzeug bringt sie beide sowie weitere Fallschirmspringer auf Absprunghöhe. Der Tandem-Passagier wird mit Haken an seinem Sprungbegleiter festgezurrt. «Einer einzelner dieser Haken hält zwei Tonnen Gewicht aus», erklärt Kurtz. «Sobald die anderen rausgesprungen sind, setzen wir uns auf die Kante, wippen hin und her – und lassen uns aus dem Flugzeug fallen.» Simon Krähenbühl hört gespannt zu. Merkt sich die Details: Arme ans Gurtzeug, bis der Tandemmaster ihm auf die Schulter klopft – dann die Arme ausbreiten. Das Kreuz durchdrücken, die Unterschenkel anwinkeln. «Vor allem aber sollst du die Arbeit mir überlassen und den Sprung geniessen», sagt der 36-Jährige zum Schluss.

Auf einer orangen Matte erklärt Lukas Kurtz Simon Krähenbühl das Einmaleins des Fallschirmspringens.

Bild: Michel Canonica

50 Sekunden im freien Fall

Die Umstehenden hören aufmerksam mit. Nach dem Absprung wird ein kleiner Bremsschirm geöffnet. Damit wird das Tempo von 300 auf 200 Stundenkilometer im Freifall reduziert. Das macht das Öffnen des Hauptschirms wesentlich angenehmer. Im Notfall sei da noch der «Notschirm» – wenn alle Stricke reissen, löst sich dieser selbstständig aus. «Wir springen aus zirka 3800 Metern, der Freifall dauert ungefähr 50 Sekunden und am Schirm gleiten wir noch ein paar Minuten, bevor wir sicher wieder landen.» Simon Krähenbühl sagt:

«Ich habe keine Angst. Erst vor kurzem habe ich auf einer Bahn im Freizeitpark einen 71-Meter-Freifall erlebt.»

Jetzt heisst es warten. Die Gruppe schaut dem bunten Treiben um sich herum zu: Da falten Skydiver sorgfältig ihre Fallschirme, dort übt eine junge Frau die richtige Position im Freifall ein und beim Funk hält die Sprungdienstleiterin die Fäden der Organisation in der Hand. Der Tandem-Passagier setzt sich derweil seelenruhig in den Schatten. «Autisten zeigen ein breites Spektrum. So hat auch Simon seine individuelle Ausprägung», erklärt sein Vater. «Oft merkt man ihm gar nichts an.»

Simon Krähenbühl macht sich bereit für den Sprung.

Bild: Michel Canonica

Ein Jugendlicher mit vielen Talenten

Vor allem im sozialen Umgang mit jungen Leuten sei dessen Leben mit Autismus spürbar. Er springt auf vor Freude, wedelt mit den Armen, entwickelt Ticks. Die Beeinträchtigung gilt als neurologische Störung und ist angeboren. Betroffene haben oft Schwierigkeiten, zu kommunizieren oder Beziehungen aufzubauen. «Wir haben von Anfang an in der Schule und in unserem Umfeld die Fakten klar kommuniziert», erklärt Daniela Krähenbühl. Dank Disziplin und grossem Engagement konnte ihr Sohn die reguläre Schule durchlaufen.

Simon Krähenbühl sagt über sich selbst.

«Ich werde eigentlich nie nervös und lache gern.»

Ein Bild fürs Fotoalbum von Tandemmaster Lukas Kurtz und Simon Krähenbühl.

Bild: Michel Canonica

Er greift in seine Tasche und holt seinen «Square 1» – Laien kennen das als «magischen Würfel» – und löst ihn innert Sekunden auf. Dann balanciert er beim Penspinning einen speziellen Stift zwischen den Fingern. Und schliesslich packt er ein Jo-Jo aus und lässt es Figuren in der Luft tanzen. Ein junger Thurgauer mit vielen Talenten. «Simons erster Wunsch war die Teilnahme an der Jo-Jo-Weltmeisterschaft», sagt Lucia Wohlgemuth. «Nur wenige Tage vor der Wunscherfüllung kam der Lockdown.»

Es gibt kein kostbareres Geschenk als Engagement und Zeit

Sie und Peter Ruch haben bereits viele Träume wahr werden lassen. «Einmal wünschte sich ein Kind eine Fahrt mit einem Hulk in einem gelben Sportwagen», erinnert sie sich. Peter Ruch ist seit 14 Jahren ehrenamtlich für die über Spenden finanzierte Sternschnuppe tätig: «Ich halte der Familie an ihrem grossen Tag die Hände frei.» Aus eigener Erfahrung weiss der Wunschbegleiter, dass man Menschen kein kostbareres Geschenk machen kann als Engagement und Zeit.

Stiftung Kinderhilfe Sternschnuppe Sie lässt Träume wahr werden Die Stiftung Kinderhilfe Sternschnuppe holt für Kinder mit einer Beeinträchtigung oder Krankheit einen Stern vom Himmel: Sie erfüllt Wünsche und lässt Träume wahr werden. Sie finanziert sich über Spenden. Die rund 70 Wunschbegleiter arbeiten auf ehrenamtlicher Basis. Bis anhin konnten 3'056 Herzenswünsche erfüllt werden.

Dieser Pilatus Porter PC 6 bringt Simon Krähenbühl auf 3'800 Meter über Boden.

Bild: Michel Canonica

«Noch 45 Minuten!», ruft Lukas Kurtz. Es herrscht reger Flugbetrieb. Die Familie beobachtet die Starts und Landungen, verfolgt die bunten Punkte am Himmel mit den Augen. Daniela und David Krähenbühl bekommen als Passagiere im Flugzeug einen Platz zugesprochen. Die Luft knistert förmlich vor Vorfreude. «Nicht das Simon uns brauchen würde», sagt seine Mutter schmunzelnd. Sie ist stolz auf ihren Sohn.

«Er hat in all den Jahren so stark an sich gearbeitet.»

Heute ist der junge Thurgauer ein Feinschmecker mit einem Faible für Fisch. Einer, der gern mit seiner Familie auf Reisen geht, in der Jugendmusik Waldhorn spielt und dem Dudelsack Töne entlockt. Die Programmiersprachen hat er früh entdeckt – sein Talent hat ihm den Zugang zu seiner Lehrstelle als Informatiker bei einer Bank geebnet. Seine Sicht auf die Welt ist als Spruch auf dem T-Shirt verewigt: «Ich habe keinen Software-Fehler. Nur ein anderes Betriebssystem.»

Autismus Eine andere Sicht auf die Welt Das Leben mit Autismus ist eine neurologisch bedingte Wesensart. Sie ist angeboren und besteht ein Leben lang. Die Betroffenen haben Mühe, mit anderen zu kommunizieren und Beziehungen aufzubauen. Andere Denk- und Lebensstile machen es ihnen schwer, ein Gesamtbild aufzunehmen. Autismus ist ein Spektrum. Autisten unterscheiden sich sehr voneinander. Sie alle verbindet aber eine eigene, individuell geprägte Sicht auf die Welt.

Eine Punktlandung

Eine letzte Umarmung mit der Mutter vor dem Start.

Bild: Michel Canonica

Das Warten hat ein Ende. Plötzlich geht alles rasend schnell. In seinem Overall umarmt Simon Krähenbühl noch einmal innig seine Freundin. Dann steigt er mit dem Tandemmaster, Mutter und Bruder in den Pilatus Porter ein. Alle sind an Bord, das Flugzeug rollt an und hebt wenige Minuten später ab. Die Gruppe am Boden nimmt an einem Tisch direkt neben der Piste Platz. Gespannt blicken sie zum Himmel auf. «Der Fallschirm hat die Farben Weiss-Rot-Blau», sagt Elisa.

Der Fallschirm ist an seinen Farben gut erkennbar.

Bild: Michel Canonica

Die Minuten verstreichen. «Sie kommen!» Alle springen auf. Tatsächlich. Der Fallschirm nähert sich mit einer eleganten Kurve dem Boden. Wenige Augenblicke später gelingt eine Punktlandung. Simon Krähenbühls glückliches Lachen hallt über den Platz, er klatscht seinen Tandemmaster und den Kameramann ab. Die Eltern sind bereits wieder auf sicherem Boden, und die drei Abenteurer fallen sich innig in die Arme. «Es war mega!»

Sein Herz klopft schneller

Im Flugzeug ist es ziemlich eng. Bild: Michel Canonica

Simon Krähenbühl sprüht vor Begeisterung. Er sagt mit einem Lachen:

«Im Flugzeug war es schon etwas eng. Aber am Himmel ist dafür viel Platz.»

Vor dem Absprung habe sein Herz schon schneller geklopft. Im Freifall ist ihm vor allem der starke Luftzug aufgefallen. «Plötzlich sind alle Gedanken weg!», erzählt er. Ein Sprung wie aus dem Bilderbuch, den ein Videoflyer für die Familie festgehalten hat.

Mit Stolz nimmt der Protagonist des Tages sein Diplom entgegen und hält es für die Handykameras der Familie hoch. «Ich würde sofort wieder springen!», sagt er und strahlt. Ein Traum ist wahr geworden: ein unvergessliches Erlebnis mit Adrenalinstoss und Glücksrausch.

Simon Krähenbühl ist gut gelandet.

Bild: Michel Canonica