Planung Kreuzlinger Stadthaus-Frage: Der Stadtrat favorisiert eine Sanierung und allenfalls Erweiterungen an den aktuellen Verwaltungsstandorten Ein Verwaltungsbau an einem neuen Standort scheint vom Tisch. Die Stadt will auch auf moderne Arbeitsformen und eine Reorganisation setzen. Die Planung für die Tiefgarage unter der Festwiese beginnt und läuft parallel.

Urs Brüschweiler 06.05.2021, 21.57 Uhr

Das Kreuzlinger Stadthaus. Bild: Reto Martin

Genau zwei Monate sind vergangen seit dem Ja zur Volksinitiative zur Freihaltung der Festwiese und dem damit verbundenen Aus für die Stadthauspläne am Bärenplatz. Nun hat der Kreuzlinger Stadtpräsident Thomas Niederberger anlässlich der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend zum ersten Mal Einblick gegeben, wie der Stadtrat gedenkt, die Raumprobleme der Verwaltung stattdessen zu entschärfen.

«Favorisiert wird die Lösung, dass wir uns in den bestehenden Verwaltungsliegenschaften weiterentwickeln.»

Thomas Niederberger

Stadtpräsident Kreuzlingen Bild: PD

Es soll also kein neuer Standort für einen Neubau ausgewählt werden, sondern man will die bestehenden Häuser sanieren und falls notwendig erweitern.

Eine zentrale Stadt-Adresse

Wie Niederberger ausführte, soll damit auch eine Reorganisation der Stadtverwaltung einhergehen, erwähnt werden dabei moderne Arbeitsformen, wie etwa Homeoffice. Schaffen will man auch einen zentralen Schalter- und Auskunftsbereich, wo die Bürger die allermeisten Geschäfte erledigen und Informationen erhalten können.

Die Stadt Kreuzlingen inklusive Technischer Betriebe ist derzeit auf sieben Standorte verteilt.

Tiefgarage und Festwiese wird parallel geplant

Mit der Planung einer Tiefgarage und der Platzgestaltung auf der Festwiese will der Stadtrat überdies nicht mehr zuwarten bis die Stadthaus-Alternative geklärt ist. Die Planungen können parallel laufen, sagte Niederberger. Damit wäre die Forderung der kürzlich lancierten neuen Volksinitiative im Prinzip bereits erfüllt.

Der Stadtrat werde für das Stadthaus-Alternativprojekt und für die Tiefgarage samt Gestaltung der Festwiese so rasch wie möglich Planungskredite in den Gemeinderat bringen. Gleichzeitig werde auch das Parkhaus mit Buseinstellhalle und Veloabstellanlage am Hafenbahnhof weiter vorangetrieben. Allenfalls habe dessen Realisierung Einfluss auf die Grösse der Tiefgarage am Bärenplatz.

«Stadtrat im Tiefschlaf»: Respektlose Unterstellung

Eine Anmerkung an die Adresse des Initiativkomitees liess sich der Stadtpräsident nicht nehmen: Stadtregierung und Verwaltung hätten in den letzten Wochen intensiv an den Fragestellungen gearbeitet und den Auftrag aus der Volksabstimmung umgehend an die Hand genommen.

«Die Unterstellung, wir befinden uns im komatösen Tiefschlaf, ist nicht nur falsch, sonders auch respektlos.»