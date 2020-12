Planung für Hafenhotel und Hafenpromenade: Die Stadt Romanshorn und die Bodensee-Schifffahrt spannen zusammen

Die Schweizerische Bodensee Schifffahrt ist bereit für den Bau des neuen Hafenhotels in Romanshorn – doch zuerst kann sich jetzt die Bevölkerung zu den Plänen äussern

Diese Woche legt die Schweizerische Bodensee Schifffahrt die Details für das 24 Millionen Franken teure Businesshotel fest, das sie auf der Hafenpromenade in Romanshorn bauen will. Derweil suchen die Besitzer des in die Jahre gekommenen «Inseli» noch immer einen Investor für den Ausbau des 4-Sterne-Hauses. Die Ausgangslage hat sich vor wenigen Wochen entscheidend verbessert.