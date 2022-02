Planetarium feiert Geburtstag «Die Faszination des Weltalls ist ansteckend»: Seit 50 Jahren schauen Kreuzlinger Hobbyastronomen in den Himmel Das Bodensee Planetarium und Sternwarte Kreuzlingen feiert 2022 gleich ein dreifaches Jubiläum. Die Astronomische Vereinigung und die Stiftung Sternwarte werden ein halbes Jahrhundert alt. Und vor 20 Jahren fand im Planetarium die erste Vorführung statt. Ein Besuch. Urs Brüschweiler Jetzt kommentieren 16.02.2022, 05.15 Uhr

Die Erde im Sternenzelt projiziert auf der Full-Dome-Kuppel. Im Schatten der «blaue Knochen», der analoge Sternenprojektor des Planetariums. Bild: Tobias Garcia

Er holt die Sterne vom Himmel. Oder besser gesagt, er zoomt die Planeten so nah heran, dass man ihre Schönheit bewundern kann. Für einen Blick hinter die Kulissen des Kreuzlinger Planetariums und Sternwarte nimmt Gerhart Lehmann die Maschinerie im Vorführsaal unter der grossen Kuppel in Betrieb. Fast beiläufig sagt er:

«Die Faszination ist ansteckend.»

In der Tat: Als Zuschauer begibt man sich sofort in den Bann der Himmelskörper.

«Ich bin hier ein Urgestein», sagt Lehmann, der zum Vorführerteam gehört, dem die Hälfte davon Frauen angehören. Ein Sternbild ums andere leuchtet am mit Hightech erzeugten Firmament auf. Lehmann hält aber sofort fest: «Astronomie und Astrologie haben aber eigentlich nichts miteinander zu tun.» Wir betrachten Saturn, dann fliegt Jupiter mit seinen Monden heran.

«Diese Szenario hatte schon Galileo Galilei beobachtet.»

Das erklärt Bruno Leitz, der Präsident der Astronomischen Vereinigung Kreuzlingen. Es folgen die Erde und ihr Mond in Nahaufnahme. Die beiden Männer erzählen dazu spannende Geschichten.

Planetenbahnen. Bild: Tobias Garcia Lichtspiel in der Kuppel. Bild: Tobias Garcia Die Krater auf dem Mars sind deutlich zu sehen. Bild: Tobias Garcia Der Mond. Bild: Tobias Garcia Visualisierte Sternenbilder Bild: Tobias Garcia Die Sternbilder in Blindenschrift Bild: Tobias Garcia Eine Wasser-Rakete der Jugendgruppe der AVK Bild: Tobias Garcia Gerhart Lehmann am Vorführpult. Bild: Tobias Garcia Ein Schaumodel des Sonnensystems. Bild: Tobias Garcia Bruno Leitz zeigt ein Schaustück eines Sternbildes. Bild: Tobias Garcia Der analoge Sternenprojektor, vorne und hinten je ein Projektor. Bild: Tobias Garcia Die alten Dia-Projektoren. Bild: Tobias Garcia Bilder von Sternen und Planeten Bild: Tobias Garcia Bilder von Apollo-Missionen. Bild: Tobias Garcia Raumfahrt ist ebenfalls ein Thema im Planetarium. Bild: Tobias Garcia Der selbst gebaute Heliostat und ein altes Teleskop. Bild: Tobias Garcia Bruno Leitz öffnet die Kuppe der Sternwarte. Bild: Tobias Garcia Der Jupiter, zu sehen der Wirbelsturm, den schon Galileo Galilei beobachten konnte. Bild: Tobias Garcia Die Erde. Bild: Tobias Garcia

Eine Gruppe von Astroamateuren

Vor fast genau zwanzig Jahren, am 6. Februar 2002, ging hier die erste Vorführung vonstatten. Eines von gleich drei Jubiläen, welche das Bodensee Planetarium und Sternwarte heuer zu feiern hat. Bereits ein halbes Jahrhundert hat der hier aktive Verein auf dem Buckel, der all das ins Leben gerufen hatte.

Am 8. Januar 1972 gründete eine Gruppe von «Astroamateuren», wie es in der Jubiläumsschrift heisst, die Astronomische Vereinigung Kreuzlingen (AVK). Kurze Zeit später, am

28. Februar 1972, folgte die Unterzeichnung der Stiftungsurkunde der «Stiftung Sternwarte». Beides mit dem Ziel des Baus eines Observatoriums, welches dann im Oktober 1976 in Betrieb genommen werden konnte.

Es sollte schon damals dem Zwecke dienen – und das macht es auch noch heute – der Schuljugend und der Öffentlichkeit die Faszination und Wissenschaft der Himmelskörper näherzubringen.

Selbst entwickelter Heliostat

Leitz und Lehmann gewähren einen Blick hinter die Kulissen. Als Erstes wartet das mächtige Teleskop in der Sternwarte. Der Treppenaufgang ist schmal, ausstaffiert mit Bildern der Apollo-Missionen. In der Kuppel ist es kalt, auch wenn sie noch geschlossen ist. Das Öffnen der Kuppel dauert ein zwei Minuten. Bei Tageslicht gibt es allerdings astronomisch nichts zu sehen, das grosse Teleskop eignet sich nur für den Nachteinsatz.

In einem Raum neben der Treppe steht ein weiteres Gerät am Fenster. «Das ist ein Heliostat», erklärt Leitz. Es dient zur Beobachtung der Sonne. Mitglieder des AVK haben es einst selber gebaut. Es projiziert die Sonnen-Bilder in den kleinen Vortragsraum, der genutzt wurde, bevor es das Planetarium gab. Ein Erklärmodell des Sonnensystems steht auf dem Tisch, viele Bilder, Schaustücke und Relikte dekorieren den kleinen Raum.

Aufwändig erstellte Programme

Tausend Dinge streben nach der Aufmerksamkeit des Besuchers. Unter dem Planetarium geht die Führung weiter. Überraschenderweise verfügen die Astronomen sogar über ein eigenes Tonstudio. Leitz sagt:

«Unsere Mitglieder produzieren eigene Programme und Filme oder müssen sie zumindest auf unsere Technik anpassen.»

Im Planetarium gibt es mittwochs, samstags und sonntags Vorführungen, hinzu kommen Sondervorstellungen, etwa für Schulklassen. Über 20 Programme sind derzeit im Angebot, 2022 sollen wieder zwei neue hinzukommen. Der blaue Sternenprojektor im runden Kuppensaal mit 65 Plätzen ist ein Hingucker. Einst wurde er unterstützt durch 26 Dia-Projektoren in der Wand. Heute stammen die Bilder und Videos in «Full-Dome-Technik» von zwei riesigen Projektoren.

Vorführer sind gesucht

Urgesteine unter den Hobbyastronomen: Gerhart Lehmann und Bruno Seitz in der Sternwarte mit dem mächtigen Teleskop. Bild: Tobias Garcia

Circa zehn ehrenamtliche Vorführer stehen im Planetarium im Einsatz, in der Sternwarte sind es deren 15, sagt Gerhart Lehmann. «Wir könnten noch mehr gebrauchen», sagt Vereinspräsident Bruno Leitz. Die Begeisterung für die Sterne und die Technik teilten alle der 270 Vereinsmitglieder, wovon 30 bis 40 sich aktiv engagierten. Die AVK unterhält auch eine Jugendgruppe. Die meisten Hobbyastronomen seien jedoch im gesetzteren Alter, verrät Leitz. Er beschreibt den Grund für sein Engagement so:

«Es ist eine gute Möglichkeit, dem Alltag zu entfliehen und der Blick in die Sterne zeigt einem immer wieder, wie klein und unbedeutend man hier unten ist.» Die Faszination Weltall sei ansteckend, sagt Gerhart Lehmann, langjähriger Leiter der Betriebskommission.

«Wenn die Zuschauer der Programme sich von der Freude anstecken lassen, wenn sie danach Applaus spenden, dann ist das sehr befriedigend und der schönste Dank.»

