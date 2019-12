Pippi legt Piraten das Handwerk Das Kindermusical begeistert im Auholzsaal Sulgen Kinder und Erwachsene gleichermassen. Barbara Hettich 09.12.2019, 16.50 Uhr

Pippi und ihre Freunde befreien den entführten Vater. (Bild: Barbara Hettich)

Die Geschichte vom stärksten Mädchen der Welt hat schon Generationen von Kindern begeistert und geprägt. Auch die heutigen Kinder lieben Pippi Langstrumpf. Der Auholzsaal in Sulgen war am Samstag denn auch fast ausverkauft: Das Piraten-Bühnenspektakel «Pippi Langstrumpf in Taka-Tuka-Land» von «kindermusicals.ch» tourt derzeit durch die Schweiz und machte erstmals Halt im Thurgau.