Pilze saugen der geschützten Platane auf dem «Bündnerhof»-Areal in Arbon das Leben aus: Der Liegenschaftsbesitzer will mit der Überbauung des Geländes nicht länger warten Am liebsten wäre Carmelo Pepi, die Stadt würde den kranken Baum aus dem Schutzplan nehmen und ihm damit mehr Gestaltungsspielraum geben. Derweil stellen sich EVP-Stadtparlamentarier Arturo Testa gewisse Fragen. Markus Schoch 23.10.2020, 04.30 Uhr

Für die geschützte Platane beim Novaseta-Kreisel gibt es keine Rettung. Zu diesem Schluss kommt ein neues Gutachten zum Gesundheitszustand des über 100-jährigen Baumes. Zwei Pilze saugen ihm das Leben aus. Bestellt hat die Expertise Carmelo Pepi, dem die brachliegende «Bündnerhof»-Liegenschaft und damit der 33 Meter hohe Riese gehört. Die Stadt holt jetzt eine Zweitmeinung ein, um ganz sicher zu sein, dass die Platane schwer und möglicherweise unheilbar krank ist.

Denn es geht um viel für viele Arboner. 1'400 Personen unterschrieben vor vier Jahren eine Petition, die den Erhalt des Baumes forderte, der einer Überbauung weichen sollte. «Die Platane ist ein Juwel», sagte seinerzeit Rainer Faehndrich, der den Widerstand anführte.

Pepi will endlich vorwärts machen

Es geht aber auch um viel für Pepi. Er hat im September bei der Stadt beantragt, die Platane aus dem Schutzplan zu nehmen, damit er grösseren Gestaltungspielraum auf der Parzelle hat, wie er auf Anfrage erklärt. Ob der Stadtrat dazu Hand bietet, hängt stark davon ab, welche Prognose das zweite Gutachten der offensichtlich angeschlagenen Platane stellt.

So oder so will der Zürcher mit Arboner Wurzeln endlich vorwärts machen und in einem ersten Schritt möglichst bald eines der beiden bewilligten Häuser bauen. Die persönlichen Probleme, die ihn in der Vergangenheit daran gehindert hätten, los zu legen, seien gelöst. Je nach dem sei denkbar, das Projekt später anzupassen, wenn die Platane aus Sicherheitsgründen gefällt werden müsste, sagt Pepi.

Ersatz soll an anderem Standort stehen

Bleibt sie im Schutzplan, muss er Ersatz zu pflanzen. «Wir werden das auf jeden Fall tun», sagt Raphael Künzler, der Architekt von Pepi. Setzen würden sie einen stattlichen Baum, der wieder eine ansehnliche Grösse erreichen sollte. Der Standort werde aber nicht mehr der gleiche sein, weil sich aus städtebaulichen Überlegungen eine andere Arealgestaltung aufdränge. «An der Strasse mit der Bushaltestelle ist ein grosser Baum auch ein Sicherheitsrisiko», sagt Pepi.

Arturo Testa wäre für den Plan von Pepi nicht zu haben. «Ein Ersatz müsste dort stehen, wo die Platane heute ist.» Es könne doch nicht sein, dass der Bauherr den Baum so platziere, dass er möglichst wenig störe beziehungsweise wo er eine möglichst grosse Ausnützung der Parzelle zulasse. Testa politisiert für die EVP im Stadtparlament und setzte sich vor vier Jahren mit Faehndrich und vielen anderen für den Erhalt der Platane ein. Dass sie jetzt plötzlich sterbenskrank sein soll, werfe «gewisse Fragen» auf.

«Ich habe noch nie erlebt, dass es einem Baum in so kurzer Zeit so schlecht geht.»

Vor vier Jahren war die Platane gemäss einem von der Stadt in Auftrag gegebenen Gutachten noch kerngesund, und es gab offenbar keine Anzeichen, dass sich daran etwas ändern sollte.

Abbruch des «Bündnerhofs» soll Baum nicht geschädigt haben

Nach Meinung von Testa müsste jetzt unbedingt geklärt werden, wie es dazu kommen konnte, dass der Baum derart rasch krank geworden ist, wenn es ihm denn tatsächlich nicht gut gehen sollte. Zumindest die Arbeiten beim Abbruch des ehemaligen Restaurant Bündnernhof Anfang 2017 seien keine Erklärung für den schlechten Zustand der Platane, sagt Maurizio Balletta, der für Pepi ein erstes Projekt entworfen hatte und die Arbeiten damals leitete.

«Ich wüsste nicht, wie der Baum zu Schaden gekommen sein sollte. Ich hatte ein Auge darauf, dass nichts passiert. Das war mir wichtig.»

Gerade weil er darum gewusst habe, wie gross die Sensibilität der Bevölkerung in Bezug auf den Baum gewesen sei.

Erica Willi, die Mitglied der städtischen Kommission für Grünräume ist, will nicht über die Gründe spekulieren, die dazu geführt haben, dass die Platane nur noch ein Schatten ihrer selbst ist. «Wir müssen jetzt das Gutachten abwarten, das die Stadt in Auftrag geben hat.» Sie wolle aber nicht ausschliessen, dass vor allem die Hitze und Trockenheit der letzten beiden Sommer dem Baum stark zugesetzt haben könnten, zumal er seit Jahren in einer völlig veränderten Umgebung auf einer Brache stehe. Der Stadt sei sicher kein Vorwurf zu machen. «Mitarbeiter des Werkhofs haben der Platane sogar Wasser gegeben.»