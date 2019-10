Aus den Slums zum Glauben: Strassenkinder aus den Philippinen, die das Schweizer Hilfs- und Missionarsprojekt Onesimo durchlaufen haben, erzählen in Amriswil von ihren Erlebnissen.

Philippinische Strassenkinder gestalten einen Gottesdienst in der Kirche Amriswil mit

Aus den Slums zum Glauben: Strassenkinder aus den Philippinen, die das Schweizer Hilfs- und Missionarsprojekt Onesimo durchlaufen haben, erzählen in Amriswil von ihren Erlebnissen.

Philippinische Strassenkinder gestalten einen Gottesdienst in der Kirche Amriswil mit

Philippinische Strassenkinder gestalten einen Gottesdienst in der Kirche Amriswil mit Aus den Slums zum Glauben: Strassenkinder aus den Philippinen, die das Schweizer Hilfs- und Missionarsprojekt Onesimo durchlaufen haben, erzählen in Amriswil von ihren Erlebnissen. Marco Cappellari

Die sieben Delegationsteilnehmer aus den Philippinen kommen am Sonntag nach Amriswil. Bild: PD

Sie sind in Armut aufgewachsen, haben Eltern verloren, Demütigungen und Missbrauch erlebt, sich für Geld verkauft, kennen Hunger, haben sich dem Alkohol, der Spielsucht und den Drogen hingegeben und haben Freunde an die Killer-Kommandos des «Kriegs gegen Drogen» verloren: Die Strassenkinder in der philippinischen Hauptstadt Manila haben keinen einfachen Start ins Leben.

Hilfe und Unterstützung erhalten sie seit 1996 vom christlichen Hilfs- und Missionarsprojekt Onesimo. Diesen Sonntag besucht eine Gruppe ehemaliger Strassenkinder Amriswil. Diese durchliefen das Rehabilitationsprogramm von Onesimo und berichten nun in der evangelischen Kirche über ihre Erlebnisse und ihren Weg zum Glauben.

Über 20 Jahre Hilfe für Strassenkinder

Onesimo ist ein 1996 gegründetes Projekt des Basler Ehepaars Christine und Christian Schneider, das viele Jahre lang in den Slums von Manila gelebt hat. Dort hat es das Elend der Strassenkinder hautnah miterlebt. Onesimo bietet den Kindern, Jugendlichen und ihren Familien die Chance, ein Leben in Würde zu leben. Heute hat Onesimo über 40 Standorte in Manila.