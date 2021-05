Pflege Trotz Corona nahe am Patienten: Die Spitex Region Romanshorn schaut auf ein schwieriges Jahr zurück Die Pandemie verlangt von der Organisation viel Flexibilität. Neben den Schutzmassnahmen gibt es weitere Herausforderungen, denen sie sich stellen muss. Markus Bösch 03.05.2021, 16.35 Uhr

Heidi Ruckstuhl und Urs Oberholzer mussten im vergangenen Jahr die eine oder andere Hürde nehmen. Bild: Markus Bösch

Im vergangenen Jahr arbeitete die Spitex in der Region Romanshorn mehr, intensiver und flexibler. Geschäftsführerin Heidi Ruckstuhl und der neue Präsident Urs Oberholzer erklären die Gründe:

«Wir waren von Beginn der Pandemie an gefordert. Plötzlich galten bei der Arbeit die zusätzlichen Richtlinien des Bundesamtes für Gesundheit.»

Dass am Anfang zu wenig Schutzmaterial vorhanden war, erschwerte die Situation zusätzlich. Auch der administrative Aufwand erhöhte sich durch die Pandemie. Die Abläufe mussten angepasst werden. Für alle hiess das, eine grosse Flexibilität zu zeigen – in Bezug auf die Organisation der notwendigen und gewünschten Arbeiten: Klienten mussten auch mal auf Leistungen verzichten oder Abstriche bei den zeitlichen Wünschen hinnehmen.

Zudem mussten sich einige Mitarbeitende in Quarantäne begeben, und Klienten wurden positiv auf das Virus getestet. «Doch dank der strengen Umsetzung der Massnahmen mussten wir keine Übertragung während der Spitex-Behandlung verzeichnen», sagt Ruckstuhl. Damit auch infizierte Patienten die Spitex beanspruchen konnten, besuchten sechs Mitarbeiterinnen eine Weiterbildung für die anspruchsvolle Pflege von positiv-Getesteten. Mittlerweile ist die Hälfte der Mitarbeitenden gegen das Virus geimpft.

Digitalisierung in der Spitex

Eine Veränderung, welche auch die Spitex erreicht hat, ist die Digitalisierung. Geschäftsführerin Ruckstuhl sagt:

«Bis Ende Jahr wollen wir komplett papierlos unterwegs sein.»

Daten, Massnahmen und Planungen sollen die Pflegenden künftig mit dem Smartphone erfassen und digital eintragen.

Die Spitex Romanshorn pflegte letztes Jahr zu einem grossen Teil über 80-Jährige. Bild: Donato Caspari

Insgesamt leistete das Spitexteam im vergangenen Jahr 52'000 Einsätze, was eine Zunahme gegenüber dem Vorjahr darstellt. Grund dafür sind die Kunden, welche während der Pandemie mit einem Eintritt in ein Pflegeheim zögerten. So stiegen die Stunden im Pflegebereich um knapp 10 Prozent an, während jene im Bereich Hauswirtschaft und Betreuung um 6 Prozent sanken. Die Hälfte der 20'000 Pflegestunden wurden für Menschen im Alter über 80 Jahre aufgewendet.

Präsident Urs Oberholzer sagt:

«Ein bisschen Stolz ist durchaus angebracht, auch weil Heidi Ruckstuhl als Geschäftsführerin oft vor Ort war und die Arbeit von allen sehr ernst genommen hat.»

Weil die Nachfrage nach Spitexangeboten weiter wachsen werde, sucht die Spitex nach wie vor neue Mitarbeitende – auch solche, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen.