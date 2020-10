Pflanzenbörse in Oettlishausen: Aster und Steinklee finden neue Besitzer Auf dem Hof von Thomas Stark haben Anbieter getauscht, verschenkt oder verkauft. Und zwar alles von Pflanzen über Bücher bis hin zu Gartengeräten. Sogar Fledermauskot hat nicht gefehlt. Monika Wick 05.10.2020, 04.20 Uhr

Drei Kinder verkaufen, was sie in den letzten Wochen selbst gezogen haben. Monika Wick

«Wönd Sie au e Pflanze chaufe?», fragen Laurine, Noris und Timea gleichzeitig. Voller Elan versuchen die Geschwister, ihr Sortiment an den Mann respektive die Frau zu bringen. Obwohl in den Töpfchen lediglich grüne Blätter in verschiedenen Formen und Schattierungen zu sehen sind, können die Kinder problemlos erklären, ob es sich bei den Pflanzen um eine Schwarze Königskerze, eine Aster, Steinklee oder eine Blaue Himmelsleiter handelt. Die Pflanzen haben sie nämlich mit ihrem Vater gezogen. Dies ist so gut gelungen, dass das Trio einige an der Pflanzenbörse, welche die Regionalgruppe Thurgau der Gesellschaft Schweizerischer Rosenfreunde auf dem Hof von Thomas Stark durchführt, anbieten kann.