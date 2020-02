«Pestizidhölle der Schweiz»: Wäldi nimmt Quelle vom Wassernetz In der Gemeinde sollen massiv zu hohe Chlorothalonil-Rückstände im Trinkwasser gemessen worden sein. Martina Eggenberger Lenz 10.02.2020, 18.42 Uhr

Trinken oder nicht? Im Thurgauer Trinkwasser wurde Chlorothalonil festgestellt. Reto Martin

Gemeindepräsident Adrian König hat erst letzte Woche vom Verantwortlichen des kantonalen Amtes für Umwelt erfahren, dass möglicherweise mit dem Trinkwasser in Wäldi etwas nicht in Ordnung ist. Es geht um zwei Messungen, die das Bundesamt für Umwelt im Jahr 2017 durchgeführt hat und deren Ergebnisse am Sonntag von der «Sonntagszeitung» publik gemacht wurden.