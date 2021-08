Wie der Ostschweizer Gastronomie die Leute davonlaufen

Personalmangel «Die Krise ist für uns noch nicht ausgestanden»: Der Ostschweizer Gastronomie laufen die Leute davon Die Restaurants dürfen wieder Gäste empfangen, sie haben auch genügend Platz, aber zu wenig Personal. Gastrobetriebe wie das «Wasserschloss Hagenwil» können deswegen nicht so oft und so lange öffnen, wie sie das gerne möchten. Sogar Geschäftsführerinnen müssen in der Küche helfen. Robin Bernhardsgrütter und Rossella Blattmann 27.08.2021, 05.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine Küche voller Köche. Nicht in jedem Restaurant sieht es zurzeit so aus. Bild: PD

In der Gastronomie liegen die Nerven blank. Die Restaurants dürfen nun wieder ihre Gäste empfangen. Sie wollen, sie haben auch die Räumlichkeiten dazu. Doch vielen Gastrobetrieben fehlen Köche, Servicepersonal und Reinigungskräfte.

Das Restaurant Wasserschloss Hagenwil habe mit dem Personalmangel zu kämpfen. «Wir haben in der Coronazeit leider sehr viele Aushilfen gerade im Service verloren. Viele haben sich beruflich anders orientiert. Nun fehlen uns die Leute», sagt Andi Angehrn, Gastgeber des Restaurants Schloss Hagenwil.

Wegen Personalmangels weniger Tage offen

Andi Angehrn, Gastgeber des Schloss Hagenwil. Bild: Andrea Stalder

Das Restaurant Schloss Hagenwil könne nun nur noch vier statt fünfeinhalb Tage geöffnet haben. «Unsere Räumlichkeiten stehen momentan leider mehr leer, als mir lieb ist. Wir mussten auch schon für einige Veranstaltungen absagen. Aber ich habe keine andere Wahl», sagt Angehrn.

In anderen Gastrobetrieben sieht es ähnlich prekär aus. Andrea Grace vom Restaurant Golfclub Lipperswil sagt: «Vor allem in der Küche ist es fast unmöglich, gutes Personal zu finden. Wir haben einen Koch gesucht und haben monatelang auf eine gute Stellenbesetzung warten müssen. Es ist schwierig.»

Doch nicht nur in der Küche sei es seit der Coronapandemie schwierig geworden, die Stellen zu besetzen. «Es fehlt uns auch an Servicepersonal und Reinigungskräften», sagt Andrea Grace. Viele hätten sich in der Coronapandemie weitergebildet oder beruflich verändert.

Rahmenbedingungen und Unsicherheiten schrecken gutes Personal ab

Die Arbeitszeiten als Gastromitarbeiter sind schwierig. Die Köche und das Servicepersonal arbeiten an Wochenenden, Abenden und Feiertagen. Und auch die anhaltende Unsicherheit bezüglich Corona, Zertifikatspflicht und vierter Welle sei zu gross, sagt Andrea Grace. «Die Krise ist noch nicht ausgestanden.»

Andrea Ruf, Inhaberin des Restaurants Hafen in Romanshorn. Bild: Andrea Stalder

Die Schweizerische Bodensee Schifffahrt AG hat ebenfalls grosse Mühe, Stellen zu besetzen. Hier ist die Lage so prekär, dass die Geschäftsführerin Andrea Ruf in der Küche aushelfen musste. Ruf, Inhaberin des Restaurants Hafen in Romanshorn, sagt:

«Ich habe ebenfalls an mehreren Wochenenden das Team unterstützt und ausgeholfen. Jeder macht, was er kann. Wir haben zurzeit einfach keine anderen Möglichkeiten.»

Es gäbe kaum gutes Personal und wenn sie Bewerbungen bekomme, dann seien diese oft unbrauchbar. Auch auf den Schiffen der Schifffahrt Bodensee seien statt zwei bis drei Serviceangestellte oft nur eine Fachangestellte auf dem Schiff.

Arbeiten in der Schweiz lohnt sich oder nicht?

Andrea Ruf hinterfragt auch das Schweizer Sozialsystem. «Wir sind sozial so gut abgesichert mit der Arbeitslosenversicherung und dem RAV, dass es sich vielleicht für die Leute zu wenig lohnt, sich eine Arbeit zu suchen», sagt sie. Der Personalmangel in der Gastrobranche sei ein vielschichtiges Problem. Eine Anpassung der Öffnungszeiten sei aber die allerletzte Lösung.

Daniel Hubmann vom Arbeitgeberservice des RAV Frauenfeld widerspricht dieser Aussage. «Es lohnt sich sehr wohl, eine Arbeit zu suchen, da die Bezugsdauer für Arbeitslosengeld beschränkt ist. Ohne Anstellung fehlt ein beträchtlicher Teil an Einkommen.» Ausserdem kann an jeder Stelle neue Erfahrung gesammelt und dadurch das Selbstwertgefühl gestärkt werden. «Geeignete Stellensuchende werden jeweils schnell vermittelt», sagt Hubmann. Es sei eine Tatsache, dass auch weniger qualifizierte Arbeitskräfte beim RAV gemeldet sind, aber durchaus auch gut ausgebildete Leute. Er sagt:

«Unsere Erfahrung zeigt, dass die grosse Mehrheit der Stellensuchenden arbeiten will, ansonsten müssen sie mit einer Kürzung des Arbeitslosengeldes rechnen.»

Ruf sieht den Weg aus dieser Situation über die Ausbildung. «Wir bieten Einsteigern die Möglichkeit, die Service- oder Küchenarbeit anzulernen», sagt sie. Das Modell hat Erfolg, gerade hat jemand, der so den Einstieg in den Beruf gewagt hat, eine Lehre im Gastrobetrieb angefangen.

Und Andrea Ruf findet auch, dass wieder mehr auf die Vorteile des Jobs als Koch oder als Servicefachkraft hingewiesen werden muss. «Jeder spricht über die schlechten Arbeitszeiten in der Gastronomie. Doch es ist auch eine wahnsinnige Freude, wenn man Gästen aus frischen Produkten ein leckeres Gericht servieren kann und ihnen so den Tag versüsst», sagt sie.

Andi Angehrn vom «Wasserschloss Hagenwil» sieht allerdings noch keinen Lichtblick aus dieser Situation. Das Restaurant hat aber Massnahmen getroffen. «Wir arbeiten jetzt längere Schichten, dafür haben die Mitarbeiter mehr ganze Tage frei. Und wir möchten den Nachwuchs noch mehr fördern», sagt der Hagenwiler Gastgeber.

Die Ausnahme unter den Restaurants

Sabrina Bornhauser, Wirtschaft zum Eigenhof. Bild: Donato Caspari

Es gibt aber durchaus auch Betriebe, die in einer glücklicheren Position sind. Sabrina Bornhauser vom Restaurant zum Eigenhof in Weinfelden sagt: «Trotz Corona ist unser Team noch zusammen und es ist niemand gegangen. Durch Glück habe ich sogar noch eine neue Mitarbeiterin gefunden.»

Doch auch sie spüre den Druck auf die Gastrobranche. Bornhauser sagt:

«Ich höre von etlichen Restaurants, dass sie keine Chance haben, Leute einzustellen. Gewisse müssen sogar ihre Öffnungszeiten anpassen. Und das jetzt, wo wir wieder öffnen dürfen.»

Für die Gastrobetriebführer ist die Hoffnung aber noch nicht verloren. Andrea Ruf von der Schweizerischen Bodensee Schifffahrt AG in Romanshorn sagt zur Zukunft: «Wir haben Hoffnung, dass einige ehemalige Gastromitarbeiter zurückkommen und ihrem Herzensjob wieder nachgehen wollen. Wir bleiben optimistisch.»

Arbeitsunsicherheit während der Krise



Walter Tobler, Präsident Gastro St.Gallen. Bild: Urs Bucher

Walter Tobler, Präsident von Gastro St.Gallen, zeichnet ein ähnliches Bild. Er sagt:

«In der St.Galler Gastronomie herrscht Fachkräftemangel.»

Vor allem in der Küche und im Service fehle momentan das Personal.

Tobler nennt die Arbeitsunsicherheit während der Coronapandemie als möglichen Grund für den Fachkräftemangel in der Gastronomie. Die langen, unregelmässigen Arbeitszeiten in den Beizen und Restaurants könnten zudem abschreckend wirkend, vermutet er.

Wie kann man das Problem Fachkräftemangel in der Gastronomie lösen? Man ermutige die Lehrbetriebe, möglichst attraktiv für die offenen Lehrstellen zu werben, sagt Tobler. Wann und ob sich die Personalsituation in der Branche wieder bessere, sei aufgrund der Pandemie schwierig abzuschätzen. «Sobald wieder mehr gereist wird und die St.Galler Gastrobetriebe wieder ausländische Mitarbeitende einstellen können, sieht die Lage in unseren Beizen und Restaurants vielleicht schon wieder etwas besser aus», sagt er.