Pergolen: Der Wirt des Roten Kreuzes weist Kritik zurück

Pergolen-Streit «Ich bin kein schlechter Verlierer»: Was der umstrittene Wirt des «Roten Kreuzes» in Arbon zu den Vorwürfen seiner Kritiker sagt Gionatan Capuano darf die verbliebene Pergola unter den Bäumen auf Anordnung der Stadt nicht mehr nutzen. Der Gastrounternehmer schliesst deshalb Hotel und Restaurant. Der Entscheid hat viel zu reden gegeben. Im Interview nimmt der 51-Jährige Stellung zu den Anschuldigungen derer, die in ihm einen Rechtsbrecher, Sturkopf und Erpresser sehen. Markus Schoch 1 Kommentar 24.02.2022, 17.00 Uhr

Gionatan Capuano blickt durch die Absperrgitter auf den See. Bild: Donato Caspari

Sie tragen die Kraftprobe mit der Stadt auf dem Rücken der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus, die durch die Schliessung des «Roten Kreuzes» ihren Job verlieren. Haben Sie kein schlechtes Gewissen, die eigenen Interessen über diejenigen Ihrer Angestellten zu stellen?

Es geht nicht um mich, ich kämpfe für meinen Standort am Eingangstor zur Altstadt und für Arbon, das ich weiterbringen will. Es ist auch nicht so, dass ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die Strasse stelle.

Aber Sie entlassen sie doch.

Ich schliesse den Betrieb, aber meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen sich deswegen nicht nach einem neuen Job umsehen. Sie sind teilweise seit 20 Jahren bei mir, und um sie und alle anderen kümmere ich mich. Ich lasse niemanden hängen.

Und wie?

Ich finde eine Beschäftigung für sie, da bin ich ganz sicher. Aber halt nicht im «Roten Kreuz» in Arbon, was ich sehr bedauere.

Was sagen denn Ihre Mitarbeiter zu Ihrem Entscheid, Hotel und Restaurant zu schliessen?

Sie haben sich ungemein gefreut, dass ich aus dem «Roten Kreuz» einen Ganzjahresbetrieb machen will. Dass ich jetzt keine Lust mehr habe und dichtmache, verstehen sie. Ausnahmslos. Sie stehen hinter mir. Ich gebe Ihnen gerne ein paar Telefonnummern, damit Sie bei meinem Personal nachfragen können, ob es stimmt, was ich sage.

Umfrage Mehrheit stellt sich hinter den Wirt des «Roten Kreuzes» Die Thurgauer Zeitung hat auf ihrer Website eine Umfrage unter ihren Abonnenten gemacht zum Entscheid von Gionatan Capuano, das «Rote Kreuz» zu schliessen. Es gab bis Donnerstagnachmittag über 900 Rückmeldungen. 57 Prozent waren der Meinung, der Wirt habe richtig gehandelt, 34 Prozent stimmten der Einschätzung zu, er habe überreagiert, 9 Prozent wollten sich weder für die eine noch die andere Aussage entscheiden. (mso)

Sie erklären, Sie hätten keine Wahl. Das stimmt doch nicht. Sie könnten Hotel und Restaurant einfach offen lassen und weitermachen. Warum tun Sie es nicht?

Das Hin und Her muss ein Ende haben. Einmal bekomme ich Unterstützung von der Stadt, dann haut man mich wieder in die Pfanne. Ich habe einfach keine Lust mehr, immer den schwarzen Peter zugeschoben zu bekommen. Ich habe am Anfang Fehler gemacht, indem ich die Pergolen ohne Bewilligung erstellt habe. Dazu stehe ich. In den weiteren Verfahren habe ich aber nur meine Rechte wahrgenommen und mir nichts mehr zu Schulden kommen lassen. Es ist alles völlig korrekt abgelaufen. Ich finde es deshalb nicht richtig, dass ich jetzt als Geschäftsmann hingestellt werde, der macht, was er will.

Sie wirten seit fast 20 Jahren im «Roten Kreuz», 15 Jahre ging es auch ohne Pergolen. Was spricht dagegen, die Gäste wieder wie früher mit 30 Sonnenschirmen vor Sonne und Regen zu schützen?

Die Idee zum Bau der beiden Vorrichtungen habe ich mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entwickelt, für die es früher purer Stress war, wenn jeweils Regen einsetzte und die Gäste in der Gartenwirtschaft mit ihren 400 Sitzplätzen in Aufregung gerieten, weil sie nass wurden. Und wenn die Sonne vom Himmel brannte, bekamen meine Angestellten Sonnenbrand. Ich verstehe nicht, warum die Lausanner Richter den Schutz der Arbeitnehmer nicht in die Waagschale geworfen haben.

Es gibt Sonnencrème, und alle anderen Restaurants haben auch keine Pergola.

Ja, aber die anderen Restaurants haben 100 Plätze drinnen und 100 Plätze draussen. Ich bin in der glücklichen Situation, 400 Plätze draussen zu haben und 100 Plätze drinnen. Ich brauche die Pergola.

Sie haben die Pergolen ohne Bewilligung erstellt. Und das Bundesgericht sagt jetzt klar, dass Sie es nicht hätten tun dürfen und die Vorrichtungen nicht bewilligungsfähig seien. Warum können Sie den Entscheid nicht einfach akzeptieren?

Sie meinen, ich sei ein schlechter Verlierer? Das stimmt nicht. Ich habe die eine der beiden Pergola demontiert, so, wie ich es mit der Stadt besprochen habe und wie es das Bundesgericht von mir verlangt hat. Bei der anderen Pergola unter den Bäumen muss jetzt die Stadt die Verhältnismässigkeit des Abbaus prüfen. Es kann mir doch nicht zum Vorwurf gemacht werden, dass ich für deren Erhalt kämpfe, solange es möglich ist. Klar täubele ich, wenn ich feststelle, dass mir die Stadt einen Monat vor Saisonbeginn die Unterstützung versagt, die sie mir zuvor immer versprochen hat. Es war in den Gesprächen mit der Stadt nie die Rede davon, dass ich die zweite Pergola nicht mehr nützen dürfe. Wenn das Bundesgericht im letzten November unmissverständlich gesagt hätte, beide Pergolen müssen weg, hätte ich beide ohne Diskussion entfernt. Aber die Ausgangslage ist eine andere. Es ist noch nicht letztinstanzlich entschieden, was mit der zweiten Pergola passieren soll, und bis dahin will ich sie weiter nutzen können. Alles anderes ist nicht richtig. Punkt.

Sie sind Täter und inszenieren sich jetzt als Opfer, werfen Ihnen Kritiker vor. Was sagen Sie dazu?

Ich hätte sicher einiges anders machen sollen am Anfang, keine Frage. Aber ich hätte mir gewünscht, jemand hätte mir den richtigen Weg gewiesen, damit es am Schluss keine Probleme gibt. Aber es hilft mir seit 20 Jahren niemand. Ich habe es immer wieder versucht, ohne Erfolg.

Wie lange bleibt das «Rote Kreuz» geschlossen?

So lange, bis sich die Stadt mit mir an einen Tisch setzt und eine Lösung sucht und findet. Es muss doch eine geben, an allen anderen Orten in Arbon ist es doch auch gegangen, wenn ich beispielsweise an die «Veranda» beim «Metropol» denke. Dabei könnte ich das «Rote Kreuz» sofort vermieten oder verkaufen. Am Mittwoch habe ich gleich sechs Anrufe von interessierten Personen bekommen. Alle erkennen den Wert und die touristische Bedeutung des «Roten Kreuzes» sofort, oder besser gesagt fast alle.

