Per Einbahnstrasse durch die Galaxis des Oberaacher Maskenballs

Drei Eintritte für den Oberaacher Maskenball

Die Thurgauer Zeitung verschenkt dreimal einen Eintritt für den Oberaacher Maskenball am Samstag, 8. Februar, ab 20.30 Uhr. Zutritt zur Turnhalle in Oberaach bekommt jedoch nur, wer verkleidet und über 18 Jahre alt ist. Der Veranstalter führt Ausweiskontrollen durch.

Interessierte senden bis Freitagabend um 18 Uhr eine E-Mail mit dem Betreff «Oberaacher Maskenball» sowie Adresse und Telefonnummer an gewinn@thurgauerzeitung.ch. Die drei Gewinner werden noch am Freitagabend informiert. (man)