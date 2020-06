Im Oberthurgau gibt es fünf Junge der potenziell gefährdeten Schleiereule In Hefenhofen hat ein Schleiereulen-Paar fünf Junge zur Welt gebracht. Diese bekamen am Samstagvormittag ihren Ring um den Fuss. Manuel Nagel 29.06.2020, 04.20 Uhr

Ganz ruhig liegt die junge Schleiereule auf dem Schoss von Ornithologin Bettina Almasi und lässt sich von ihr beringen sowie die Krallen putzen. Bild: Manuel Nagel (Hefenhofen, 27. Juni 2020)

Als Thomas Biser in seinem Estrich zwei Nistkästen für Turmfalken oder Schleiereulen eingebaut hatte, war er sich bewusst, dass diese unter Umständen viele Jahre nicht benutzt werden. Das war vor zwei Jahren.

Anfang dieses Jahres kam Bisers Sohn Moritz eines Tages nach Hause und meldete, dass in einer Scheune in der Nähe eine Schleiereule gesichtet worden wäre. Und Thomas Biser selber sah im Frühling auch einen Turmfalken, der ansass auf einem Starenkasten. Doch schliesslich schnappte sich ein Schleiereulen-Paar den Kasten und wurde so zu Bisers Untermieter im Weiler Hefenhofen.

Thomas Biser beherbergt in seinem Estrich fünf junge Schleiereulen. Bild: Manuel Nagel (Hefenhofen, 27. Juni 2020)

Am 17. Mai öffnete Thomas Biser den Nistkasten vorsichtig und entdeckte drei frisch geschlüpfte Schleiereulen sowie noch weitere geschlossene Eier. Als Familie Biser am 12. Juni ein weiteres Mal hineinschaute, lagen da fünf Jungvögel in verschiedenen Grössen.

Thomas Biser, der sich in Hefenhofen auch für den Fledermausschutz engagiert, nahm Kontakt auf mit der Vogelwarte Sempach, die für Samstag ihre Thurgauer Mitarbeiterin Bettina Almasi aufbot, um die jungen und flauschigen Lebewesen zu vermessen und zu beringen.

Eltern hinterliessen dem Nachwuchs neun Mäuse

So steigen also am Samstagvormittag elf neugierige Personen in Bisers Estrich, um die Registrierung mitzuverfolgen. Bettina Almasi öffnet den Nistkasten und nimmt die Schleiereulen vorsichtig heraus. Die Eltern sind bereits ausgeflogen, haben aber ihrem Nachwuchs neun tote Mäuse im Nistkasten hinterlassen. Demzufolge streng riecht es auch, als die grosse Klappe der Box geöffnet wird.

Mit der Zange bringt Bettina Almasi den Ring an. Bild: Manuel Nagel (Hefenhofen, 27. Juni 2020)

Gleich beim ersten Jungtier erwartet Almasi eine Überraschung. «In Europa haben wir zwei Farbmorphen – die roten und die weissen», erklärt die Ornithologin den interessierten Anwesenden. In der Schweiz kämen die beiden Farbmorphen zusammen, was dann zu Nachwuchs mit roter Brust und weissen Bäuchlein führe, sagt Bettina Almasi schmunzelnd.



Dann legt sie die kleine Eule in einen Stoffsack, um sie zu wägen. «Ihr Gewicht ist gut. Sie wird aber noch etwas leichter. Jetzt ist noch viel Flüssigkeit im Körper, was umgebaut wird.» Das Ausfluggewicht betrage dann rund 380 Gramm, sagt die studierte Biologin. Dann legt sie das kleine Ding behutsam auf ihren Schoss und beginnt vor der Beringung, die Krallen von Dreck zu säubern. «Das bedeutet, dass es etwas feucht im Nistkasten ist», sagt Almasi zu Thomas Biser.



Schleiereule in der Schweiz «potenziell gefährdet»

Bevor die fünf Eulen wieder in den Kasten zurückgelegt werden, putzen ihn Almasi und Biser noch heraus und schaffen so wieder optimale Bedingungen.

«Beringen darf man Vögel nur, wenn es ein nationales Überwachungsprogramm für diese Art gibt», sagt Almasi, als sie mit der Zange den Ring zudrückt. «Für Schleiereulen und Turmfalken gibt es ein solches schweizweites demografisches Monitoring, mit dem man den Bestand, das Überleben und die Ausbreitung der Tiere zu schätzen versucht.» Jeder Vogel bekomme einen Ring mit einer einmaligen Nummer, mit dem man auch später Geburtsjahr und Geburtsort eindeutig identifizieren könne, erklärt sie.



Von der Schleiereule, die in der Schweiz als «potenziell gefährdet» gilt, existieren noch ein paar hundert Paare. Im Thurgau habe man in schlechten Jahren zwei Brutpaare, in guten seien es gegen 20. Bettina Almasi erzählt:

«Früher hatten wir in Raum Frauenfeld einen Hotspot und vielleicht noch in Weinfelden ein Paar.»

Bettina Almasi arbeitet für die Vogelwarte Sempach. Bild: Manuel Nagel (Hefenhofen, 27. Juni 2020)

In diesem Jahr sei es jedoch besser verteilt im ganzen Kanton. In Steckborn habe ein Paar gebrütet und gestern Freitag sei sie in Altnau gewesen. Die Ornithologin kann noch nicht abschliessend sagen, wie viele es in diesem Jahr sind, doch es bewege sich auf einem guten Niveau für den Kanton. Vielleicht komme man auf 20 Paare. Bettina Almasi sagt:

«Die Schleiereulen sind aber nach wie vor auf unsere Hilfe angewiesen.»

Mit dem Aufhängen von Nistkästen einerseits, aber auch dem Ansäen von Buntbrachen und Aufstellen von Jagdwarten entlang von Feldern und Wiesen könne man den Schleiereulen helfen. BirdLife Thurgau unterstütze und berate interessierte Landwirte gerne.