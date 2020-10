Paul und Babett Keller aus Weinfelden hatten eine gemeinsame Leidenschaft: die Malerei - jetzt werden ihre Kunstwerke verkauft Das Ehepaar Keller wuchs in Weinfelden auf und lebte lange Zeit dort. In späteren Jahren frönten sie ihrem Hobby, der Malerei und fertigten über 100 Bilder. Derzeit werden die Werke gleich in zwei Ausstellungen gezeigt. Ihr Sohn hofft, dass er das Erbe seiner Eltern verkaufen kann, damit möglichst viele Menschen Freude an ihrem Schaffen haben. Sabrina Bächi 16.10.2020, 05.00 Uhr

Paul Keller hatte eine hohe Affinität für die Ornithologie und malte einige Aquarelle mit Vögeln als Sujet. Bild: PD/Privatarchiv Mark Keller

Er war ein genauer Mensch, der Paul Keller. Als Friedensrichter und Betreibungsbeamter lag ihm exaktes Arbeiten. Das zeigt sich auch bei seiner künstlerischen Seite, der Malerei. Feine exakte Linien, satte Farben und kleine Details sind in seinen Bildern zu finden. Sein grosses Hobby, die Malerei, teilte er mit seiner Frau Babett.

Auch sie liebte das Malen. Oftmals malten sie die gleichen Sujets. Den gleichen Fisch, die gleiche Ente oder den gleichen Kohl. Trotzdem sind die Bilder unterschiedlich. Babett Kellers Zeichnungen sind meist etwas abstrakter, weniger filigran. «Dafür war meine Mutter vielfältiger in der Technik», sagt Mark Keller.

Paul Keller interessierte sich für die Vogelkunde. Hier einige Beispiele. Auf diesem Bild zu sehen: Ein Eisvogel Rabe: Bleistiftzeichnung von Paul Keller. Eine Ente, Aquarell von Paul Keller. Babett Keller zeichnete auch auf Glas. Die Hinterglasmalerei ist eine aufwendige Technik, bei der das Sujet von hinten auf das Glas gemalt wird. Babett Keller zeichnete auch Ikonen ab. Babett Keller brachte ihrem Vater das Malen bei. Er liebte Sujets aus dem Appenzellerland.

Zwei Ausstellungen in Weinfelden

Paul, Mark und Babett Keller. Bild: PD

Er ist der Sohn von Paul und Babett Keller und hat gleich zwei Ausstellungen mit Bildern seiner Eltern ermöglicht, die zeitgleich in Weinfelden zu sehen sind. Zum einen diesen und nächsten Samstag in der Remise und zum anderem noch bis Ende November im Restaurant Frohsinn.

Denn Paul und Babett Keller sind beide in Weinfelden aufgewachsen und blieben, trotz Wegzug nach Romanshorn, im Herzen Weinfelder. Mark Keller möchte aber nicht nur das Schaffen seiner Eltern zeigen, sondern die Bilder auch verkaufen. «Meine Eltern haben selbst viele Bilder verschenkt. Der Akt des Zeichnens war für sie viel wichtiger als das tatsächliche Endprodukt», erzählt Keller. Sein Ziel sei, dass die Bilder viele Menschen erfreuen können, weshalb er sie weggibt.

Mark Keller, Sohn von Paul und Babett Keller. Bild: Sabrina Bächi

«Es wäre schade, wenn die Bilder in meinem Kasten ein Schattendasein fristen müssen.»

Es sei zudem eine Würdigung seiner Eltern und für ihn persönlich auch ein Abschiednehmen.

Beide sind in der Weinfelder Pfadi aktiv

Muse für die Malerei fand das Ehepaar aber nicht in Weinfelden. Zu sehr waren sie mit dem Beruf und den Verpflichtungen in der Pfadi beschäftigt. «Beide waren Leiter in der Pfadi, mein Vater gar eine zeitlang oberster Pfader im Kanton», sagt der 66-Jährige. Erst in Romanshorn hatten sie im Keller Platz für das Malen. «Meine Mutter war in Weinfelden noch berufstätig, im Romanshorn Hausfrau und hat sich intensiv mit der Malerei befasst.»

Vor allem die Appenzeller Bauernmalerei hatte es ihr angetan. Einige Werke davon sind in der Remise zu sehen. «Sie war aber auch sonst vielfältig. Während Vater stets Bleistift- oder Aquarellzeichnungen fertigte, schuf meine Mutter auch Hinterglasmalereien oder Ikonen.»

Grossvater Ernst Keller malte bis ins hohe Alter. Beigebracht hat ihm das Malen seine Tochter Babett Keller-Keller. Er war Hausmeister im alten Gebäude der Thurgauer Kantonalbank. Bild: PD

Zudem hat Babett Keller ihrem Vater Ernst, der früher in Weinfelden Abwart im alten Kantonalbankgebäude war, das Malen beigebracht. «Grossvater hat ebenfalls im Bauernstil gemalt, aber auch frei erfundene Motive in diesem Stil gefertigt.»

Das Malen zeigt auch die Unterschiede

Als Paar waren die Kellers sehr harmonisch und eingespielt. «Ich hatte als Kind oft das Gefühl, sie seien immer einer Meinung», sagt ihr Sohn. Gemeinsam besuchten seine Eltern auch Malkurse und sie interessierten sich sehr für Kunstgeschichte. «Vor allem mein Vater befasste sich mit den Stilen anderer Künstler.» Des Weiteren liebte sein Vater die Ornithologie und malte viele Vögel.

Einzig bei den Aquarellen mit den gleichen Sujets traten seine Eltern wohl in so etwas wie einen Wettbewerb, mutmasst der Dozent im Ruhestand.