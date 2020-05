Paukenschlag im Bischofszeller Sattelbogen: Urs Koller hat gekündigt, die Demission des Heimleiters kommt aus heiterem Himmel Gerade einmal ein Jahr dauert die Ära Urs Koller. Per Ende September 2020 legt der Vorsitzende der Geschäftsleitung seine Funktion im Regionalen Alters- und Pflegeheim Sattelbogen nieder und setzt die Verantwortlichen damit unter Zugzwang. Georg Stelzner 29.05.2020, 04.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Regionale Alters- und Pflegeheim Sattelbogen in Bischofszell. Bild: Georg Stelzner

Mitte Mai erhält Walter Bollier, der Präsident des Trägervereins Sattelbogen, dicke Post: Urs Koller, seines Zeichens Vorsitzender der Geschäftsleitung des Regionalen Alters- und Pflegeheims Sattelbogen, reicht per 30. September 2020 die Kündigung ein.

Für Bollier «ein nicht nachvollziehbarer Schritt»

Koller trat erst im Herbst 2019 die Nachfolge von Carlo S. Hirschhorn an. In einer einmonatigen Übergangsphase arbeiteten die beiden noch zusammen, bevor die Gesamtleitung am 1. November an Koller überging.

Zu den Gründen für seinen von niemandem erwarteten Rücktritt äussert sich Koller auf Anfrage nicht. Bollier, sichtlich perplex, sagt: «Ich kann diesen Schritt von Urs Koller überhaupt nicht nachvollziehen und bedaure diese Entwicklung ausserordentlich.» Er habe Koller als engagierte, kommunikative und allseits beliebte Persönlichkeit kennen gelernt.

Belastung war offensichtlich zu gross

Nichtsdestotrotz ist das Motiv für Kollers Kündigung von Interesse. Laut Bollier gibt es keinen singulären, ausschlaggebenden Grund. «Es war vielmehr die überbordende Gesamtbelastung, die dazu geführt hat, dass sich Urs Koller ausserstande sieht, bei uns weiterzumachen», erklärt Bollier, der sich seit mehr als drei Jahrzehnten für Belange des Sattelbogens einsetzt.

Walter Bollier, Präsident des Trägervereins Sattelbogen, ist von der Kündigung Urs Kollers überrascht worden. Bild: Donato Caspari

Möglicherweise sei auch der amikale Führungsstil Kollers mit der leitenden Funktion nicht kompatibel gewesen, mutmasst Bollier. Er hätte sich jedenfalls gewünscht, dass Koller auch diese Herausforderung annimmt und die Tätigkeit im Sattelbogen fortsetzt.

Findungskommission sucht Nachfolger

Bedenken, die freiwerdende Stelle nicht mit einer qualifizierten Person besetzen zu können, hat Walter Bollier trotz der momentan recht diffizilen Situation auf dem Stellenmarkt nicht: «Wir können hier in Bischofszell eine interessante, attraktive Führungsaufgabe bieten.» Eine fünfköpfige Findungskommission werde sich nun der Suche nach einem Nachfolger annehmen.





Informationen über das Regionale Alters- und Pflegeheim Sattelbogen im Internet unter www.sattelbogen.ch