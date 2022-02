Konstanz will an der Grenze eine Wohlfühloase einrichten

Partymeile Seeufer «Von Kreuzlingen können wir lernen»: Wie Konstanz aus Klein Venedig eine gesittete Partyoase für Jung und Alt machen will Nach dem ausschweifenden Partysommer 2021 will die Stadt Konstanz an der Grenze auf Klein Venedig eine Wohlfühloase für alle Generationen einrichten. Dafür holt sie sich nun Tipps von der Kreuzlinger Stadtverwaltung. Aurelia Scherrer, Südkurier Jetzt kommentieren 03.02.2022, 16.40 Uhr

Manfred Hölzl und Gabriele Weiner vom Präventionsrat wollen Klein Venedig zur Wohlfühloase für alle Generationen machen. Bild: Aurelia Scherrer

Nicht nur der Kreuzlinger Seeburgpark, auch Klein Venedig, direkt an der Grenze, wurde im vergangenen Jahr von Jugendlichen als Partyareal erobert. Das Interims-Freizeitangebot mit einer Strandbar war von der Stadt Konstanz und auf Betreiben des Präventionsrates gar vorangetrieben worden, um die Brennpunkte Herosé-Park und Schänzle zu entzerren. Der Vorteil: Die Verlagerung gelang, und mit der von Konstanzer Gastronomen betriebenen Strandbar wurden alle Generationen angesprochen.

Der Nachteil: Nach Ausschankende ging die Jugendparty erst richtig ab; an den Morgen nach solchen Hochtagen war das Areal vollkommen vermüllt. Ähnliche Szenen gab es auch ennet der Grenze in Kreuzlingen. Der Präventionsrat und die Stadt Konstanz lassen sich davon jedoch nicht beirren, sondern wollen jetzt richtig Gas geben, um Jugendlichen eine Möglichkeit zum Feiern zu bieten, gleichzeitig aber Eskalationen zu vermeiden.

Ausufernde Partys eindämmen

«Was tun, wenn wieder die Post abgeht?», fragt Manfred Hölzl, Vorsitzender des Präventionsrats der Stadt Konstanz. Diese Frage stellte sich nicht nur dieses Gremium. Vielmehr hat auf dessen Anraten der Konstanzer Gemeinderat ein Massnahmenpaket beschlossen und dafür 30'000 Euro, das entspricht gut 31'000 Franken, bereitgestellt, um ausufernde Partys einzudämmen, wie Hölzl berichtet. Grundlage sei die Umgestaltung des Geländes, die das Amt für Stadtplanung und Umwelt in enger Kooperation mit dem Präventionsrat auf der Agenda hat.

Wichtigster Punkt: Direkt am Uferweg sollen Hecken ausgedünnt und eine durchgehende Beleuchtung installiert werden, «damit es keine Versteckstellen gibt», wie Hölzl sagt. So wäre der frequentierte Bereich nahe dem Seeufer – auch für die Polizei – einsehbarer. «Wenn es um Gewaltprävention geht, dann geht es um freie Sicht, das ist ein wesentlicher Punkt.» Ungemütlich soll es aber nicht werden. Im Gegenteil:

«Klein Venedig soll weg vom toten Eck.»

Gabriele Weiner, Mitglied des Präventionsrates, wünscht sich einen nutzbaren, beliebten Ort für die Konstanzer. So sei eine weitere Grillstelle an der Seeseite vorgesehen. Zusätzliche Baumstämme als Sitzgelegenheiten sollen ebenfalls bereitgestellt werden.

Kreuzlingen kämpfte mit denselben Problemen

Um die Vermüllung in den Griff zu bekommen, sollen die Abfallbehälter direkter an den frequentierten Bereich gelegt werden. Davon verspricht sich Manfred Hölzl einiges, aber: «Wir wünschen uns, dass von Seiten des Jugendamtes und der Jugendhilfe mehr Augenmerk auf die Prävention, gerade was Alkohol und Drogen anbelangt, gelegt wird. Damit sich nicht etwas entwickelt, was uns später auf die Füsse fällt.»

Gleichzeitig will der Präventionsrat in Kürze das Gespräch mit der Stadtverwaltung Kreuzlingen suchen. Schliesslich hatte die Nachbarstadt ebenso wie Konstanz Probleme mit feiernden Menschen und deren Hinterlassenschaften. «Die arbeiten das aber sehr gut ab. Davon können wir lernen.» Manfred Hölzl denkt dabei nicht nur an die Polizei, sondern an die dort eingesetzte Security.

Bis Ostern soll die Strandbar stehen

Die Strandbar mit ihrer Sandkiste – von professionellen Gastronomen betrieben – soll es in diesem Jahr auch wieder geben. Schliesslich solle Klein Venedig für alle Generationen etwas bieten; eine Mischung unterschiedlicher Altersklassen sei ebenfalls ein Baustein zur Prävention.

Die Strandoase auf Klein Venedig feierte 2021 Premiere. Nun soll das Konzept verfeinert werden, um ausufernde Partys zu verhindern. Bild: Aurelia Scherrer

Hölzl meint: «Wichtig ist, dass dieses Mal schnell gehandelt wird, damit es nicht zum Hotspot wird.» Mit dem Beginn der Schönwetterperiode «muss alles stehen, denn dann geht es rund». Gabriele Weiner wird konkret:

«Es geht ums Tempo. Das sollte bis Ostern fertig sein – zum Beginn der Freiluftsaison.»

Konzerte mit Jan Delay und Mark Forster

Die Mitglieder des Präventionsrates denken zudem an das Miteinander auf Klein Venedig, denn auch professionelle Veranstalter haben in diesem Sommer wieder etwas vor. So plant Kokon Entertainment von und mit Dieter Bös Freiluft-Sommerkonzerte vom 7. bis 9. Juli. Warum gerade auf Klein Venedig? «In welcher Stadt gibt es denn so etwas?», stellt er die Gegenfrage und erläutert:

«Von der Fussgängerzone ist man in zehn Minuten auf dem Veranstaltungsplatz, der wiederum direkt an der Schweizer Grenze liegt und die Verbundenheit mit den Nachbarn zeigt.»

Drei Konzerte will er mit seinem Team dort veranstalten. «Die Veranstaltungen sind schon beantragt», sagt Bös. Für den 7. Juli hat er Jan Delay & Disko No. 1 geplant und am 9. Juli soll Mark Forster auftreten. Für den 8. Juli laufen noch Verhandlungen mit weiteren Künstlern.

Der Präventionsrat Der Präventionsrat der Stadt Konstanz ist eine Anlaufstelle und nimmt eine Vermittlerrolle bei der Koordination und Kommunikation zwischen den Bürgerinnen und Bürgern, der Stadtverwaltung und dem Gemeinderat ein. Sein Ziel ist es, Konflikte beizulegen und zu verhindern. Nebst Gemeinderäten wirken unter anderem auch Jugendliche mit. (as)

