Romanshorn testet Portal für Bürgerbeteiligung

Partizipation Romanshorn will die Bevölkerung besser in die Entscheidungsprozesse einbeziehen Anfang des nächsten Jahres testet die Stadt den Prototypen eines Online-Tools. Dieses erlaubt es Bürgern, Bedürfnisse anzumelden sowie Vorschläge und Kritik anzubringen. Der Stadtpräsident verspricht sich einiges vom neuen Portal. Jetzt kommentieren 06.10.2021, 16.35 Uhr

Stadtpräsident Roger Martin und Stadtrat Philipp Gemperle besprechen Details der Zonenplan-Revision. Künftig soll sich die Bevölkerung bei Belangen der Stadt über ein neues Online-Tool einfach in die Diskussionen einbringen können. Bild: Reto Martin (16. Mai 2020)

(red) Ob mit Informationsveranstaltungen zur Gestaltung der Hafenpromenade, dem Pier 8590, der Kommunalplanung oder mit dem jüngst lancierten digitalen Dorfplatz Crossiety – Romanshorn ist es ein Anliegen, die Bevölkerung in möglichst vielen Bereichen an Entscheidungsprozessen teilhaben zu lassen. Nun macht die Hafenstadt einen nächsten Schritt in eine partizipative Zukunft und testet Anfang nächsten Jahres den Prototypen eines neuartigen Innovationsprozesses für Städte und Gemeinden.

Ziel des von der Innosuisse, der schweizerischen Agentur für Innovationsförderung, geförderten und von der OST – Ostschweizer Fachhochschule durchgeführten Forschungsprojektes ist es, einen Prozess samt dazugehörigem Online-Tool zu entwickeln, welcher Bedürfnisse, Vorschläge und Kritik von Einwohnerinnen und Einwohnern systematisch aufnimmt, darstellt und transparent weiterbearbeitet. «Damit soll die Verstetigung des Einbezugs der Bevölkerung in die Stadtentwicklung gewährleistet werden, indem das brachliegende Kreativpotenzial in der Bevölkerung erschlossen wird. Einwohnerschaft, Verwaltung und Politik rücken näher zusammen und entwickeln und leben gemeinsam eine neue Partizipationskultur», schreibt die Stadt in einer Mitteilung.

Es müssen nicht immer die grossen Themen sein

«Mit der Teilhabe an diesem Forschungsprojekt ist Romanshorn Teil eines Pionierprojekts», wird Stadtpräsident Roger Martin in der Mitteilung zitiert. Die Ziele würden genau jenen des Stadtrats entsprechen: Bürgerinnen und Bürger aktiv mitbestimmen lassen, wie und in welchen Bereichen sich die Hafenstadt weiterentwickeln soll. Das müssten auch nicht immer die grossen Themen sein. Gefragt seien auch Anliegen für Verbesserungen in kleinen Bereichen, etwa die bedürfnisgerechtere Gestaltung eines Spielplatzes oder ein Veloparkplatz. Martin:

Stadtpräsident Roger Martin. Bild: Donato Caspari

«Ich bin überzeugt, dass wir auf jeden Fall interessante Impulse für die Stadtentwicklung mitnehmen können.»

Das Pilotprojekt startet mit einem analogen Kick-off-Workshop am Freitag, 21. Januar 2022, zu welchem die gesamte Romanshorner Bevölkerung herzlich eingeladen ist, sofern die Pandemielage es dann zulässt. Ziel dieses Anlasses ist einerseits eine kurze Vorstellung des Online-Tools, andererseits auch bereits eine Sammlung von konkreten Bedürfnissen und Anliegen der Bevölkerung als Basis für die weitere Diskussion. Die Online-Erhebung von Anliegen und Bedürfnissen findet im Februar 2022 statt. Nach einer Analyse der Bedürfnisse durch das Team der Fachhochschule OST priorisiert und entscheidet der Stadtrat, in welchen Themenbereichen im Frühling 2022 die nächste Runde der konkreten Ideenfindung gestartet wird.

Weitere Infos: www.citizensourcing.ch