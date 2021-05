Parlamentarischer Vorstoss Ein Platz am Schärme für den Kreuzlinger Wochenmarkt? – Ja, im Feuerwehrmuseum, findet Guido Leutenegger Der Gemeinderat und ehemalige Stadtrat weiss, dass beim Umbau des Rathauses 2001 das Erdgeschoss als Markthalle konzipiert worden sei. Trotz der Besetzung durch historische Brandlöschgeräte bringt er die Räume als Regenlösung für den Wochenmarkt ins Spiel. Urs Brüschweiler 19.05.2021, 16.45 Uhr

Ein ältere Aufnahme vom Kreuzlinger Wochenmarkt. Bild: Donato Caspari - 22.9.2012

Gross ist er nicht, aber zum gemütlichen Bummeln lädt der Kreuzlinger Wochenmarkt allemal ein. Jeweils am Samstagmorgen präsentieren regionale Produzenten rund ums Stadthaus ihre Waren und Lebensmittel. Der direkte Vetriebsweg vom Produzenten zum Konsumenten werde immer beliebter, weiss Guido Leutenegger, der als Unternehmer selbst seine Lebensmittel am Boulevard an den Mann und die Frau bringt.

Guido Leutenegger

Gemeinderat Freie Liste/Grüne. Bild: Reto Martin

In seiner Funktion als Gemeinderat der Freien Liste/Grünen kümmert er sich nun aber um die Marktfahrer. Mittels einer Schriftlichen Anfrage an den Stadtrat lobt er den florierenden Wochenmarkt, er funktioniere gut und habe sich etabliert. Leider sei er aber den Witterungen völlig schutzlos ausgesetzt.

«Wind, Regen, Kälte und Hitze erschweren den Betrieb eines attraktiven Marktes für Kreuzlingen.»

Als Politiker mit langjähriger Erfahrung bringt er deshalb nun eine mögliche Lösung für das Problem ins Spiel. Leutenegger weiss nämlich, dass beim Umbau des Rathauses an der Löwenstrasse im Jahr 2001 das untere Stockwerk bewusst auch als Markthalle konzipiert und gestaltet worden sei. Allerdings sei dann vorübergehend dort das Feuerwehrmuseum installiert worden. Für einen attraktiven und zeitgemässen Markt wäre das aber auch heute noch der ideale Standort, findet er und sähe zudem eine schöne Ergänzung zum Politbetrieb des Gemeinderates, der in Normalzeiten im ersten Stock des Rathauses tagt.

Das Schild am Rathaus deutet auf das Feuerwehrmuseum hin. Bild: Urs Brüschweiler

«Im oberen Stock findet der Markt der Ideen statt, im unteren Stock der Markt der lebensnotwendigen Nahrungsmittel.»

Suche nach der gemeinsamen Lösung

Guido Leutenegger unterbreitet dem Stadtrat in seinem Vorstoss deshalb folgende Fragen: Er möchte grundsätzlich wissen, ob sich die Stadt um einen attraktiven Marktstandort bemühen und ob man das Parterre des Rathauses mit seiner Infrastruktur in diese Überlegungen mit einbeziehen will. Zudem fragt er an, ob die Exekutive bereit sei, mit den Verantwortlichen des Feuerwehrmuseums eine gemeinsame Lösung zu erarbeiten.