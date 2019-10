In der Politischen Gemeinde Zihlschlacht-Sitterdorf erreicht die Ortsplanungsrevision die letzte Phase. Ende November werden die Bürger über den Zonenplan und das Baureglement abstimmen.

Ortsplanungsrevision in Zihlschlacht-Sitterdorf vor Abschluss

Ortsplanungsrevision in Zihlschlacht-Sitterdorf vor Abschluss In der Politischen Gemeinde Zihlschlacht-Sitterdorf erreicht die Ortsplanungsrevision die letzte Phase. Ende November werden die Bürger über den Zonenplan und das Baureglement abstimmen.

Zihlschlacht: im Vordergrund der südliche Dorfrand mit dem Strassenkreisel und der Rehaklinik. (Bild: Donato Casapri)

Heidi Grau atmet tief durch. Die Gemeindepräsidentin von Zihlschlacht-Sitterdorf sieht nach über drei Jahren Licht am Ende des Tunnels. Der Tunnel steht sinnbildlich für die komplexe Aufgabe, die Ortsplanung an die veränderten gesetzlichen und demografischen Rahmenbedingungen anzupassen, das Licht für den bevorstehenden Abschluss der umfangreichen Arbeiten und die (erhoffte) Genehmigung durch die Gemeindeversammlung.

Partikularinteressen versus Allgemeinwohl

Zu einer Ortsplanungsrevision kommt es in der Regel alle 10 bis 15 Jahre. Die Gemeindepräsidentin räumt ein, dass man mit dem Abschluss der laufenden Revision zwei Jahre im Verzug sei. «Die Ortsplanung ist sehr komplex geworden. Viele Partikularinteressen müssen in ein grosses Ganzes eingefügt werden», gibt Heidi Grau zu bedenken.

Um befriedigende Ergebnisse zu erreichen, sei es wichtig, die Standpunkte der Betroffenen kennen zu lernen und nach Möglichkeit in die Revision aufzunehmen. Im Idealfall komme ein Kompromiss zu Stande, der für alle Beteiligten akzeptabel ist.

Fachmann unterstützt die Gemeinde

Heidi Grau macht auf einen entscheidenden Punkt aufmerksam: «Letzten Endes muss aber alles auch in der Praxis umsetzbar sein. Das erfordert viel Zeit und nicht zuletzt ein ausgeprägtes Verhandlungsgeschick.»

Zu Beginn des Revisionsprozesses, bei dem die Gemeinde von einem externen Planer beraten und unterstützt wird, steht nach den Worten Heidi Graus eine Standortbestimmung. Der Gemeinderat müsse wissen, wer sich wie entwickeln möchte und wo welcher Bedarf besteht.

Stterdorf: Blick auf die Bahnstation und die evangelische Kirche. (Bild: Donato Caspari)

Naturgemäss gelte den Anliegen des örtlichen Gewerbes ein spezielles Augenmerk, habe der Gemeinderat doch ein vitales Interesse daran, neue Arbeitsplätze zu generieren, führt Heidi Grau aus.

Verdichtete Bauweise gegen Zersiedlung

Die Revision der Ortsplanung hat sich am kantonalen Raumkonzept zu orientieren. Im Falle von Zihlschlacht-Sitterdorf sieht es eine Verkleinerung des Richtplangebiets vor, was bedeutet, dass 28'000 Quadratmeter an Reservebauzonen im Hinblick auf die nationale und kantonale Flächenbilanz ausgezont werden müssen.

«Es ist nicht erwünscht, dass sich Dörfer ausdehnen und eines Tages vielleicht sogar zusammenwachsen», erklärt Heidi Grau. Der Zersiedlung solle Einhalt geboten werden. So gehöre Sitterdorf im Gegensatz zu Zihlschlacht zum kompakten Siedlungsraum.

Zwei Beispiele für diese Kategorisierung: Im Rahmen der Ortsplanungsrevision soll Sitterdorf zwei neue Gebiete für Einfamilienhäuser erhalten, während im Südosten von Zihlschlacht, im Bereich Rieterstrasse, vorgesehen ist, Bauland in Landwirtschaftsland umzuwandeln.