Organisatorinnen des Romanshorner Adventsbazars suchen Verstärkung Sofern die Coronapandemie es zulässt, findet der jährliche Anlass auch heuer statt - allenfalls mit Auflagen. Markus Bösch 24.05.2020, 16.30 Uhr

Organisieren den Adventsbazar: Regina Scheuner, Tanya Andermann, Martina Ströbele, Thea Fischer und Béatrice Bösch. Markus Bösch

Am letzten Novembermittwoch herrscht im evangelischen Kirchgemeindehaus jeweils emsiges Treiben: Marktstand reiht sich im Saal an Marktstand und eifrig kaufen Besucher kreative Gegenstände sowie kulinarische Produkte. Daneben gibt es Mittagessen, Kaffee und Kuchen. Die Rede ist vom allseits beliebten Adventsbazar in der Hafenstadt.