Eiseskälte: Erfolgreiche Frostkerzen-Aktion der Obstbauern

Opfershofen Nach der schlaflosen, eisigkalten Nacht und vielen Frostkerzen: Bei den Bauern herrscht im Morgengrauen Zuversicht In der Nacht auf Montag entzündeten Christoph Bär und Michael Zurbuchen Frostkerzen in ihren Kirschen- und Aprikosenplantagen. Dank der wärmenden Feuer konnten sie Frostschäden verhindern. Mario Testa 04.04.2022, 11.40 Uhr

Nach eine strengen Nacht sind Michael Zurbuchen und Selina Iten optimistisch, dass sie ihre Aprikosen dank der Frostkerzen retten konnten. Bild: Mario Testa

Für Selina Iten gab es vergangene Nacht nur einen kurzen Powernap vor dem Morgengrauen. Zuvor war sie mit Michael Zurbuchen damit beschäftigt, die Frostkerzen in ihrer Aprikosenplantage anzuzünden und zu überwachen. «Etwa um 2.30 Uhr bei eine Aussentemperatur von etwa minus 1,5 Grad haben wir alle 100 Kerzen angezündet in zwei unserer Plantagen», sagt Iten. «Gegen 4 Uhr klarte der Himmel auf und die Temperatur ist weiter gesunken.»

Ohne die Feuer hätten die Blüten der Bäume die Frostnacht wohl nicht überlebt und es hätte ein Ernteausfall gedroht. «Es wurde zum Glück nicht ganz so kalt wie prognostiziert. Ich bin optimistisch, dass unsere Bäume diese Nacht überstanden haben», sagt Michael Zurbuchen im Morgengrauen. Eher sagen könne er das erst im Verlauf des Vormittags.

In der Nacht brennen die Frostkerzen in der Aprikosenplantage. Bild: Mario Testa

«Wir haben mit den Kerzen die Bäume geschützt, welche mit den Blüten schon am weitesten waren und von denen wir den grössten Ertrag erwarten.»

Gut 2000 Aprikosenbäume stehen auf der zwei Hektaren grossen Plantage am Hang unterhalb der Deponie Kehlhof. Und am späteren Vormittag herrscht mehr Gewissheit, die Frostkerzen-Aktion war erfolgreich. «Ich glaube, dass es geklappt hat», sagt Michael Zurbuchen. «Aber ganz eindeutig zeigt sich das erst in zwei Tagen.»

Geschlossenes Foliendach und Feuer

Christoph Bär, der gut einen Kilometer südlich des Aprikosenhofs seine Kirschplantage hat, spaziert um 7 Uhr mit seinem Sohn Aaron gut gelaunt durch die Anlage und verschliesst die Deckel der Frostkerzen. «Diese Nacht war es draussen bis zu minus 3,5 Grad kalt», sagt Bär.

«Dank des geschlossenen Foliendachs und der Frostkerzen hatten meine Kirschbäume genug warm.»

Am Sonntag hatte er das Foliendach über seinen Bäumen geschlossen und nachts dann die Frostkerzen angezündet. «Um 1 Uhr bin ich das erste Mal los und hab einige angezündet. Etwa um 4 Uhr nachts fiel die Temperatur nochmals stark und ich musste noch weitere Kerzen anzünden.»

Rund 250 dieser mit Paraffin gefüllten Blechkübel hat er in seiner Kirschbaum-Anlage verteilt und dann mit dem Bunsenbrenner entzündet. «Die neuen brennen etwa acht Stunden, das reicht für eine Nacht. Aber ich hatte auch noch angefangene im Einsatz, die ich dann laufend ersetzen musste.»

Windmaschine zum Schutz der Apfelbäume

Deckel drauf, und die Frostkerze erlischt. Bild: Mario Testa

In der Nacht auf Sonntag hatte er noch mit seiner Windmaschine gegen den Frost gekämpft. «Das hat gereicht, es war nicht so kalt und dank der Maschine konnte ich die Temperatur etwa ein Grad erhöhen.» In der Nacht auf Montag, wo bei den Kirschbäumen die Frostkerzen zum Einsatz kamen, stellte Christoph Bär die Windmaschine zu einer seiner Apfelplantagen. «Die sollten die Kälte eigentlich gut überstanden haben», sagt Bär.

«Aber ich will mir nicht vorwerfen müssen, nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft zu haben.»

Die Frostkerzen in der Kirschbaum-Anlage löscht Bär nicht alle aufs Mal. «Eine Reihe nach der anderen. Noch herrschen Minusgrade draussen, da darf man nicht zu schnell aufhören mit Heizen», sagt er. Zur Überwachung der Temperatur in der Anlage hat er drei Temperaturfühler installiert und kann deren Werte mit einem Gerät mobil abrufen. Zudem weckt ihn das Gerät, wenn die Temperatur an einem Fühler unter einen kritischen Wert fällt.

Christoph Bär zeigt seinem Sohn Aaron, wie er erkennen kann, ob die Knospen die Kälte gut überstanden haben. Bild: Mario Testa

Seinem Sohn Aaron zeigt Christoph Bär anhand einer der Knospen an einem Kirschbaum auch, wie man erkennt, ob diese die Frostnacht überlebt haben. «Wenn der Stempel grün ist und nicht braun, ist die Knospe noch in Ordnung.»

Die Wetterprognosen stimmen Christoph Bär nun optimistisch. «In den kommenden Tagen sieht es nicht mehr nach einem Kälteeinbruch aus, das ist sehr schön. Aber ganz aus dem Schneider sind wir noch nicht. Es kann auch Ende April nochmals Frost geben.»

