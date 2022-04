Opfershofen Kälteeinbruch im Thurgau: Bauern kämpfen mit Feuer und Wind gegen den Frost Den Aprikosen- und Kirschbäumen droht dieses Wochenende grosses Ungemach. Die Bauern bereiten ihre Frostkerzen und Windmaschinen vor, um ihre Plantagen vor den Minusgraden zu schützen. Mario Testa Jetzt kommentieren 01.04.2022, 16.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Michael Zurbuchen und Selina Iten zwischen ihren blühenden Aprikosenbäumen. Mit den Frostkerzen versuchen sie dieses Wochenende gegen den Frost anzukämpfen. Bild: Mario Testa

Die Aprikosenbäume von Familie Zurbuchen blühen bereits. Entsprechend anfällig sind sie auf Frost. Und solcher droht in den kommenden zwei Nächten. «Wir versuchen, mit Frostkerzen in der Anlage gegen die Minustemperaturen anzukämpfen», sagt Aprikosen-Produzent Michael Zurbuchen. Zwischen den Aprikosenbäumen hat er mit seiner Partnerin Selina Iten 100 solcher Frostkerzen bereits verteilt. Es sind Blechkübel, gefüllt mit einer Brennpaste.

Fallen die Temperaturen ins Minus, entfachen Zurbuchens ihre Kerzen. Die Feuer erwärmen die Luft in der zwei Hektaren grossen Plantage dann um bis zu zwei Grad und können so helfen, Frostschäden zu vermeiden.

Die Blüten der Aprikosenbäume. Bild: Mario Testa

«Wir müssen von Stunde zu Stunde schauen. Ob und wann wir die Kerzen anzünden.»

Ein Einsatz der Kerzen lohne sich nicht in jedem Fall. Wenn es zu kalt wird, bringen sie auch nichts mehr. «Vergangenes Jahr hatten wir eine Woche Minustemperaturen während der Blütezeit und da hätte alles nichts genützt. Deshalb haben wir da keine Frostkerzen angezündet», sagt Zurbuchen, der im vergangenen Jahr einen Totalausfall der Aprikosenernte verkraften musste.

Versicherung alleine hilft nicht

Bauern können sich gegen Frostschäden versichern, das macht Familie Zurbuchen auch. Zwar helfen dann die Gelder, über die Runden zu kommen. Aber eine Versicherung alleine sei keine Lösung, sagt Selina Iten. «Wenn man dann mehrere Jahre keine Aprikosen verkaufen kann, kommen die Kunden irgendwann nicht mehr.»

Also versuchten sie, was möglich ist, um ihre Aprikosen zu retten. Angefangen mit dem Schneiden des Grases zwischen den Bäumen, damit die kalte Luft besser abfliesst, über den Frostkerzeneinsatz bis hin zu Medizin für die Bäume. «Wir haben ein Meeralgen-Mittel, das die Blüten unterstützt und stärkt. So können sie etwas mehr Kälte aushalten», sagt Michael Zurbuchen.

«Man probiert alle Varianten und Kombinationen durch und sammelt Erfahrungen. Aber zum Schluss bleibt vor allem die Hoffnung.»

Einen Kilometer südlich des Aprikosenhofs der Familie Zurbuchen steht die Kirschbaumplantage von Christoph Bär. Auch er wappnet sich für die drohenden Frostnächte.

Warme Luft aus höheren Schichten

Seine Waffe im Kampf gegen den Bodenfrost ist ein grosses Gebläse, eine acht Meter hohe Windmaschine. «Diese Maschine bläst wärmere Luft nach unten zwischen die Bäume», sagt der Kirschen- und Mostobstproduzent. Die Maschine funktioniert jedoch nur, wenn es nicht stark windet.

«Bei Windstille kann ich mit der Maschine den Kaltluftsee am Boden wegblasen und gewinne so bis zu zwei Grad.»

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Die Maschine hat er sich vor zwei Jahren für rund 40'000 Franken gekauft. Sie verbrennt etwa fünf Liter Diesel pro Stunde, somit ist der Betrieb relativ günstig. «Frostkerzen für eine Nacht kosten mich bis zu 1000 Franken, der Diesel eine Fünfzigernote.» Das Problem jedoch sei der Lärm, den der Motor erzeuge. «Da braucht es den Goodwill der Nachbarn. Aber da kann ich mich nicht beklagen, die Leute zeigen grosses Verständnis.»

Bedeckter Himmel bringt Schnee

In der Nacht auf Sonntag bleibt der Himmel wahrscheinlich bedeckt und es schneit. Das hat Vor- und Nachteile. «Wenn es bedeckt ist, wird es nicht ganz so eisig kalt wie in klaren Nächten. Dafür kann ich wegen des Schneefalls die Folien in der Anlage über den Bäumen nicht schliessen», sagt Bär. Das Gewicht des Schnees würde die Anlage eindrücken, sie ist nur für Regen gedacht, der abfliessen kann.

Christoph Bär, Kirschenproduzent aus Opfershofen. Bild: Mario Testa

In der Nacht auf Montag könnte es klar werden und die Temperatur weiter sinken. Wir verfolgen die Situation auch ständig. «Wenn es möglich ist, werden wir am Sonntag das Foliendach schliessen und Frostkerzen in der Anlage platzieren. Diese Kombination ist am besten und ermöglicht bis zu fünf Grad Temperaturerhöhung.» Bei den besonders anfälligen Sorten werde er versuchen, diese mit dieser Kombination zu retten, wenn es nicht schneit. Eine Versicherung gegen Frostschäden habe er keine.

«Als Direktvermarkter bringt mir eine Versicherung nicht viel. Wir wollen Kirschen verkaufen und tun lieber alles dafür, dass diese gedeihen.»

Ruhig schlafen wird an diesem Wochenende für viele Bauern im Thurgau nicht einfach sein. Christoph Bär probiert's dennoch, hat aber ein technisches Helferlein installiert. «In der Anlage habe ich Temperaturfühler. Sobald das Thermometer unter minus ein Grad fällt, klingelt bei mir der Wecker.»

Ende April 2017 brannten die Frostkerzen in den Rebhängen am Ottenberg. Bild: Mario Testa

Während in Opfershofen sicher in der Nacht auf Montag die Feuer in den Plantagen brennen werden, wird dies an den Rebhängen des Ottenbergs nicht der Fall sein. «Die Reben haben noch gar nicht ausgetrieben. Da stellen solche Frostnächte noch keine Gefahr dar», sagt Winzer Michael Burkhart. Auch für die Apfelbäume besteht laut Christoph Bär noch keine allzugrosse Gefahr.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen