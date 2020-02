Operation Wasserschloss Hagenwil Auf Schloss Hagenwil ist die zweite Bauetappe in vollem Gang. Aber schon am 29. Februar empfängt Schlossherr Andi Angehrn wieder Hochzeitsgäste. Manuel Nagel 16.02.2020, 20.00 Uhr

Oben Restaurant, unten Schlosshof: Architekt Thomas Kaczmarek (r.) und Schlossherr Andi Angehrn (m.) schauen sich mit Zimmermann Christian Camen (l.) die Baupläne an und besprechen das weitere Vorgehen. (Bild: Manuel Nagel)

Zwei Kühlschränke stehen vor der Zugbrücke und bewachen das Wasserschloss. Nein, die Rede ist nicht von muskulösen Männern. Es sind richtige Kühlschränke, die soeben geliefert wurden und auf den Einbau in der neu renovierten Schlossküche warten.

Doch der Umbau in der Küche ist nur leichte Kosmetik, wenn man ihn mit den Arbeiten im Schlosshof und im Restaurant vergleicht. Das Restaurant auf der Südseite ist komplett ausgehöhlt. Die schöne Wandtäferung wurde jedoch nicht entsorgt, sondern lagert beim Schreiner und wird danach wieder sorgfältig eingebaut. Das Mobiliar steht derweil aufgestapelt im Schlosssaal und anderen Räumen, bis das Schloss in neuem Glanz erstrahlt und äusserlich nichts von der zweiten Umbauetappe mehr zu sehen sein wird.

Dass dies bereits im Mai der Fall sein soll, das kann man sich nur schwer vorstellen, wenn man jetzt Mitte Februar im Schlosshof steht. Dieser ist voll von Baugerüsten und Stützen, die den etwa 150-jährigen Wehrgang oben halten, in dem einst das Restaurant war und es auch in Zukunft wieder sein wird. Nur etwas grösser und auch weniger schräg wird es sein, denn der Wehrgang hat sich im Laufe der letzten eineinhalb Jahrhunderte um über 30 Zentimeter gesenkt.

«Das haben wir wieder korrigiert», sagt Architekt Thomas Kaczmarek. Der ganze Wehrgang wurde innert drei Tagen sukzessive Zentimeter um Zentimeter angehoben. Das Dach ist nun wieder gerade, doch die Aussenmauer zur Zugbrücke hin, die bleibt schräg. Zu kompliziert und zu teuer wäre es gewesen, die Mauer ebenfalls zu begradigen, zumal das für die Stabilität keine Rolle spielen würde, sagt Kaczmarek.

Es sind grosse Investitionen, die getätigt werden. Finanziert wird die zweite Bauetappe vom «Verein der Freunde des Wasserschlosses Hagenwil». In der ersten Etappe im vergangenen Jahr wurde bereits der westliche Wehrgang angehoben, nun ist der Rest an der Reihe. Die gesamte Renovation kostet rund 2,5 Millionen Franken und helfen, das Schloss auch für kommende Generationen in einem guten Zustand zu erhalten.

Schlossherr und Gastronom Andi Angehrn führt in bereits siebter Generation das Schloss und investiert ebenfalls eine grosse Summe in den Brandschutz und die Modernisierung der Küche. Da dies nichts mit dem Erhalt des Schlosses zu tun hat, tut er dies aus dem eigenen Sack. Doch Angehrn verspricht sich dank neuer Kühlräume und besseren Abläufen auch mehr Effizienz und somit auch Einsparungen im Gastrobetrieb. Ob das so ist, wird sich bereits ab dem 29. Februar zeigen, wenn er seine Gäste trotz Umbau wieder bewirtet, wenn auch bloss im Rittersaal. Verzögerungen darf es keine geben, denn es ist eine Hochzeitsgesellschaft zu Gast.