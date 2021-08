Bodenseearena Das Eisfeld wird zum Bierzelt: In Kreuzlingen steigt ein Oktoberfest mit den Stars vom Ballermann Nach dem EM-Public-Viewing das nächste Spektakel: Die Organisatoren um den Fussballclub AS Calcio veranstalten an zwei Wochenenden im September das Oktoberfest Kreuzlingen. Peter Wackel, Tim Toupet und DJ Düse heizen bis zu 1000 Gästen im Aussenbereich der Bodenseearena ein. Urs Brüschweiler 10.08.2021, 17.11 Uhr

Prosit: Raphael Speck, Präsident des Donatorenclubs «Amici», Oktoberfest-OK-Präsident Enzo Maiorana und AS Calcio-Präsident Marcus Meloni. Bild: Andrea Tina Stalder

Stramm in Lederhosen stehen die drei Mannsbilder bereit, um ihr neues Projekt vorzustellen. Enzo Maiorana, Marcus Meloni und Raphael Speck haben immer Freude, wenn es etwas zu feiern gibt. Und sie stellen auch selbst gerne etwas auf die Beine. Mit dem Donatorcenclub «Amici» des Fussballclubs AS Calcio Kreuzlingen als Veranstalter planen sie jetzt das Oktoberfest Kreuzlingen. Es wird an zwei Wochenenden (3., 4., 10. und 11. September) stattfinden und zwar auf dem Ausseneisfeld der Bodensee-Arena, das zur Bierfesthalle umdekoriert werden wird.