OK-Präsident Karl Spiess zieht Bilanz zu «Amriswil on Ice»: «Es ist bereits ein Traditionsanlass» Die Organisatoren sind überwältigt vom positiven Feedback zur sechsten Ausgabe der Veranstaltung. Miguel Lo Bartolo 08.01.2020, 17.15 Uhr

Karl Spiess (rechts) stösst mit dem Wirtepaar, Martin und Theresa Hasen, an. (Bilder: Manuel Nagel)

So wie sich die Festtage davonschlichen und dem Alltag wichen, so fand am Sonntag auch das Amriswiler Winterwunderland sein Ende. Gut sechs Wochen lang brachte «Amriswil on Ice» Stimmung in die Gemeinde und lockte – wie immer – zahlreiche Besucherinnen und Besucher von nah und fern. Der langjährige OK-Präsident Karl Spiess zieht Bilanz.

Allem voran sei dem herrlichen Wetter zu danken. Mit Ausnahme weniger regnerischer Tage habe die angenehme Witterung massgeblich zum Gelingen des Anlasses beigetragen. Spiess betont:

«Man braucht immer auch ein wenig Glück.»

Das zeige sich jeweils anhand der Besucherzahlen. Insgesamt konnten fast 10000 Schlittschuhe vermietet werden. Schüler, die teilweise ihre Turnstunden auf dem Eisfeld verbringen durften, und Senioren, die «schier endlos ihre Runden drehten», trugen gleichermassen zur gewohnt durchmischten Klientel bei, sagt Spiess.

Die genaue Besucherzahl lässt sich laut OK-Mitglied Daniel Bill nur abschätzen. Dies, weil sich längst nicht alle aufs Glatteis wagen. «Wir rechnen insgesamt mit zirka 50000 Besucherinnen und Besuchern», sagt Bill. Mit diesem Ergebnis sei das OK äusserst zufrieden.

«Wir sind ökologisch unterwegs»

Karl Spiess und Daniel Bill sind altgediente OK-Mitglieder, haben sie doch schon das erste «Amriswil on Ice» 2009 mitgestaltet. «Seit der ersten Veranstaltung hat sich vor allem aus ökologischer Sicht viel getan», sagt Bill. Dieses Jahr sei beispielsweise mit Biogas geheizt und Thurgauer Naturstrom verwendet worden. Auch im Bereich Littering habe man grosse Fortschritte gemacht. Das OK wisse inzwischen, wie die Dinge anzupacken sind und wie so mancher Brandherd proaktiv bekämpft werden kann. «Wir sind mittlerweile ein eingespieltes Team», sagt Spiess. Durch die Mitwirkung des Landgasthofs Seelust konnte der Abfall im Vergleich zum Vorjahr auf einen Drittel reduziert werden (siehe Kasten).

Diese und weitere Neuerungen blieben laut Spiess bei den Besuchern nicht unbemerkt. «Während der letzten sechs Wochen haben wir ständig positive Feedbacks erhalten», sagt der OK-Präsident. Das Fest habe sich bereits zum Traditionsanlass entwickelt. Natürlich würden auch regelmässig Wünsche oder Verbesserungsvorschläge seitens des Publikums geäussert. So wünschten sich beispielsweise einige eine Verlängerung bis Anfang Februar oder eine Vergrösserung des Areals.

Das Eisfeld am Amriswiler Marktplatz bei Nacht.

Veranstaltung soll im Stadtzentrum bleiben

Die Dimensionen haben sich über die Jahre verändert. Und dennoch pochen einige Besucherinnen und Besucher weiter auf eine Ausdehnung, die, laut Bill, so nicht mehr möglich ist:

«Die Platzverhältnisse sind mittlerweile ausgereizt.»

Eine Expansion sei deshalb nur mehr auf strategischer Ebene möglich – nämlich durch die optimale Nutzung des begrenzten Platzes im Stadtzentrum. Was man auf keinen Fall möchte, sei ein Standortwechsel. «Zur Veranstaltung gehört die Belebung des Stadtkerns», sagt Spiess. Daran wolle man festhalten.