«Ohne Sponsoren können wir die Miete nicht mehr bezahlen»: Dem Typorama in Bischofszell droht das Aus An der Jahresversammlung des typografischen Museums in der Rosenstadt gab es deutliche Worte. Barbara Hettich 19.10.2020, 16.35 Uhr

Walter Ochsner mit dem neuen Nachschlagewerk «Schriftenreigen II». Bild: Barbara Hettich

In den vergangenen 40 Jahren hat Paul Wirth eine unglaubliche Sammlung an alten, ausgedienten Setzmaschinen zusammengetragen. Was einst mit einem «Kleinen Setzmaschinen-Museum» des gelernten Maschinensetzers begann, ist heute das Typorama, ein typografisches Museum, in dem noch verschiedenste Druckerzeugnisse nach althergebrachter Bleisatz-Technik hergestellt werden. Das Inventar gehört heute der Stiftung Typorama und Paul Wirth hat sich Ende 2019 aus der operativen Führung zurückgezogen.