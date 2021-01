ÖV «Das ganze Siedlungsgebiet profitiert»: Der Schnellbus zwischen Arbon und St.Gallen soll nun auch samstags und teilweise sogar viertelstündlich verkehren Schon für Dezember sieht ein regionales ÖV-Konzept Fahrplanänderungen bei Bus und Bahn vor. Der öffentliche Verkehr zwischen Thurgau und St.Gallen soll gestärkt werden. Doch aufgrund der wirtschaftlichen Lage im Zuge der Coronapandemie ist die Realisierung noch nicht definitiv. Tanja von Arx 15.01.2021, 17.42 Uhr

Gute Neuigkeiten für die Arboner. Zumindest für die Arboner Pendler. Neu soll der Schnellbus zwischen dem Städtli und St.Gallen tagsüber auch am Samstag fahren. Und: Zu Stosszeiten soll sogar ein teilweiser Viertelstundentakt den Halbstundentakt ersetzen. So sieht es das heute kommunizierte, neue regionale ÖV-Konzept vor, das schon mit dem Fahrplanwechsel im Dezember umgesetzt werden kann.

Noch mehr Vorteile im Thurgau

Stefan Thalmann, Leiter Öffentlicher Verkehr beim Kanton Thurgau. PD

Stefan Thalmann, Leiter Öffentlicher Verkehr beim Kanton Thurgau, sagt zudem:

«Auf Thurgauer Boden ergeben sich Vorteile bei der St.Gallerstrasse, im Gebiet Arbon Kupferwiese und in Roggwil.»

So soll während der Pendlerzeiten stündlich die Linie 207 in Betrieb genommen werden, die vom Bahnhof Wittenbach via Berg SG, Arbon Kupferwiese und Roggwil zum Bushof Arbon verkehrt. Die Linie 207 ergänzt das Angebot der Linie 200 zwischen Arbon und St.Gallen, sie bietet Anschluss auf die Schnellbuslinie sowie die S82 von Wittenbach nach St.Gallen.

Allerdings ist vorgesehen, dass die Linie 200 tagsüber von Montag bis Samstag am Bahnhof Wittenbach endet und nur noch am Abend sowie am Sonntag weiterhin bis an den Hauptbahnhof St.Gallen führt. Indes soll wiederum die S82 zwischen Wittenbach und St.Gallen vermehrt tagsüber fahren. Zudem ist angedacht, die viertelstündliche Linie 3 von Heiligkreuz bis an den Bahnhof Wittenbach zu verlängern.

Nachteile nicht vermeidbar

Markus Schait, Angebotsplaner des Amts für öffentlichen Verkehr beim Kanton St.Gallen. PD

Markus Schait, Angebotsplaner des Amts für öffentlichen Verkehr beim Kanton St.Gallen, sagt:

«Das ganze Siedlungsgebiet zwischen Arbon und St.Gallen profitiert von einem Angebotsausbau.»

Bahn und Bus würden besser aufeinander abgestimmt. Allerdings ergeben sich laut Schait auch Nachteile, und zwar bei den Verbindungen zwischen Roggwil/Berg SG und dem Gebiet Heiligkreuz/Olma Messen in St.Gallen. «Gegenüber heute verlängert sich die Reisezeit um fünf Minuten und es ist ein zusätzlicher Umstieg am Bahnhof Wittenbach notwendig, was zu Anschlussbrüchen führen kann.»

Patrick Ruggli, Leiter des Amts für öffentlichen Verkehr beim Kanton St.Gallen. PD

Das neue ÖV-Konzept basiert auf den Zielsetzungen des Aggloprogrammes St.Gallen-Bodensee. Die betroffenen Gemeinden wurden gemäss den Planern angehört. Patrick Ruggli, Leiter des Amts für öffentlichen Verkehr beim Kanton St.Gallen, gibt jedoch zu bedenken:

«Aktuell ist noch nicht klar, ob und wie viel Geld für Angebotsausbauten im ÖV zur Verfügung stehen wird.»

Aufgrund der Coronapandemie seien die Ertragsprognosen tiefer und der Spardruck bei den Kantonen sei höher. Über die Realisierung wird im Juni entschieden.