Öffentlicher Verkehr In nur einer Viertelstunde von Kreuzlingen nach Frauenfeld: Eine neue Bahnstrecke entlang der A7 würde dies möglich machen Die Initiative Bodensee-S-Bahn bringt eine alte Idee neu raus. Sie hat es früher bereits einmal in den Richtplan der Stadt Kreuzlingen geschafft. Martina Eggenberger Lenz 05.12.2020, 04.30 Uhr

Die A7 bei Neuweilen, Blick Richtung Frauenfeld. Bild: Reto Martin

Der Gedanke ist verlockend. Bahnpassagiere sollen in Kreuzlingen in den Zug ein- und 12 bis 14 Minuten später in Frauenfeld wieder aussteigen können. Möglich machen soll das eine neue, direkte Bahnstrecke zwischen Tägerwilen und Felben entlang der Autobahn. Die Initiative Bodensee-S-Bahn, die sich für ein besseres ÖV-Angebot in der Bodenseeregion einsetzt, stellt den Vorschlag im Rahmen eines Vernehmlassungsverfahrens des Bundes zum Schienenverkehr zur Diskussion.