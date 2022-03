Öffentlicher Verkehr Die S44 lässt noch auf sich warten: Kreuzlingen erhält erst 2035 den Halbstunden-Schnellzugtakt nach Zürich Die zusätzliche stündliche schnelle Verbindung von Konstanz nach Weinfelden mit Anschluss ans Fernverkehrsnetz der Bahn bedingt Infrastrukturausbauten. Diese lassen sich nicht beschleunigen. Aber versprochen ist immerhin der Zweistundentakt für 2023. Urs Brüschweiler 22.03.2022, 04.40 Uhr

Der Kreuzlinger Stadtbahnhof. Nur einmal pro Stunde kann man hier in einen Schnellzug nach Zürich einsteigen. Bild: Reto Martin (20.9.2017)

Es dauert noch. Nicht bis zum «Sankt-Nimmerleins-Tag», wie der SP-Gemeinderat Ruedi Herzog befürchtet, aber bis 2035. Es geht um die S44, eine schnelle Zugverbindung zwischen Konstanz, Kreuzlingen und Weinfelden.

Die Fraktion der Sozialdemokraten hatte diesbezüglich eine schriftliche Anfrage an den Stadtrat gestellt. Sie wollte wissen, wie lange man die nach dem Fahrplanwechsel 2018 für Kreuzlinger Bahnbenutzer verschlechterten Verbindungen nach Frauenfeld und Zürich noch erdulden müsse. Nun hat sie eine Antwort erhalten, die allerdings keine Freudensprünge auslösen dürfte.

Eine für 2023 vorgesehen

Neben dem IR75, dem stündlichen Schnellzug von Konstanz und Kreuzlingen über Zürich nach Luzern, verlangt es die hiesigen ÖV-Nutzer nämlich nach einer zweiten schnellen Bahnverbindung in die grosse Metropole. Und zwar mittels eines schlanken Anschlusses in Weinfelden an den IC8, der von Romanshorn nach Zürich verkehrt. Diese Lücke soll die S44 stopfen. «Abhängig von der Finanzierung der erforderlichen Infrastrukturausbauten – ab 2023 geplant», habe es zu deren Einführung einst geheissen im ÖV-Konzept des Kantons, bemerkte die SP. Fortschritte habe man aber keine festgestellt.

«Der Doppelspurausbau muss von Kehlhof bis vor Weinfelden verlängert werden und am Kreuzlinger Bahnhof muss ein Perron an das Gleis 4 gebaut und die Signalanlage angepasst werden.» Diese Ausbauten seien notwendig für die S44, wie einer Antwort der Abteilung für öffentlichen Verkehr des Kantons Thurgau zu entnehmen ist. Die Finanzierung dieser Infrastrukturmassnahmen sei über den Bahnausbauschritt STEP 2035 gesichert. Beschleunigen könne man dies nicht, heisst es weiter, weil man von der Inbetriebnahme des Brüttenertunnels zwischen Bassersdorf und Winterthur abhängig sei, welcher die Ankunfts- und Abfahrtszeiten der Schnellzüge in Weinfelden verändere.

Der Zweistundentakt kommt bald

Der Halbstundentakt für Schnellzugsverbindungen von Kreuzlingen nach Zürich lässt also noch 13 Jahre auf sich warten. Die Stadt Kreuzlingen bedauere dies. Allerdings, so heisst es weiter, könne man die S44 ab Dezember 2022 oder Dezember 2023 immerhin im Zweistundentakt anbieten. Dafür werde sich die Stadt beim Kanton auch einsetzen.

Nationalrat Egger fragt Bundesrätin Sommaruga Der Eschliker Nationalrat der Grünen, Kurt Egger, hat sich auf Bundesebene ebenfalls mit der Vernachlässigung von Kreuzlingen/Konstanz im Bahnfernverkehr auseinandergesetzt und hat deckungsgleiche Fragen direkt an Bundesrätin Simonetta Sommaruga geschickt. Deren Antwort deckt sich mit jener von Kanton und Stadt Kreuzlingen an die SP. Eine Verbesserung der Verbindung Weinfelden–Kreuzlingen–Konstanz sei bereits ab Dezember 2022 geplant. In einem ersten Schritt werde die neue S44 zweistündlich angeboten. Die Finanzierung dieses Angebots sei noch in Klärung. Weitere Angebotsverbesserungen bedingten Ausbauten, die mit dem Ausbauschritt 2035 vom Parlament beschlossen worden seien. Nach der Umsetzung profitierten Kreuzlingen und Konstanz halbstündlich statt stündlich von direkten Fernverkehrszügen. (ubr)