Oberthurgauer Trio kämpft gegen die Verfassung – und will die Grossratssitzung ins Amriswiler Pentorama holen Am 9. September tagt der Grosse Rat. Normalerweise tut er dies entweder in Frauenfeld oder in Weinfelden, so steht es in der Verfassung. Drei Oberthurgauer Politiker wollen dies ändern – und die Sitzung ins Amriswiler Pentorama holen. Manuel Nagel 26.06.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Amriswiler Pentorama könnte am 9. September zum provisorischen Parlament des Kantons Thurgau werden. Bild: Manuel Nagel

Gabriel Macedo, Dominik Diezi und Reto Martin haben zusammen einen Plan ausgeheckt. Dieser sieht vor, dass die Grosratssitzung vom 9. September im Amriswiler Pentorama durchgeführt werden soll. Es ist jedoch kein einfaches Unterfangen, welches sich die drei Stadtpräsidenten aus Amriswil, Arbon und Romanshorn vorgenommen haben, denn sie haben gegen die Kantonsverfassung anzukämpfen. In dieser steht unter Paragraf 33, Absatz 2 klipp und klar geschrieben:

«Der Grosse Rat tagt im Sommer in Frauenfeld, im Winter in Weinfelden.»

Weder von Amriswil, noch von einer anderen Stadt im Oberthurgau ist da die Rede.

Auch nicht in Krisenzeiten wie diesen – und doch könnte nun Corona die Thurgauer Parlamentarier in den Oberthurgau führen. Wobei sie an besagtem 9. September sowieso in der Gegend sind. Nach der Sitzung am Vormittag findet am Nachmittag die Feier zu Ehren des neuen Grossratspräsidenten Norbert Senn statt – in dessen Wohnort Romanshorn.

Einen regionalpolitischen Pflock einschlagen

Eine willkommene Gelegenheit für die drei Oberthurgauer Musketiere Macedo, Diezi und Martin, Nägel mit Köpfen zu machen und einen regionalpolitischen Pflock einzuschlagen. Zumal ja auch noch der neue Regierungsrat Urs Martin in Arbon geboren, in Amriswil aufgewachsen und nun in Romanshorn wohnhaft ist.

Neu ist der Vorschlag freilich nicht, denn bereits zu Beginn der Coronakrise im März wurde das Pentorama als möglicher provisorischer Sitzungsort für das Kantonsparlament aufs Tapet gebracht. Damals hiess es von Seiten des Kantons «nein danke», weil man nicht ohne Not von der Verfassung abweichen wollte und man mit der Rüegerholzhalle ja einen geeigneten Ersatz in Frauenfeld fand.

Pentorama würde ideale Bedingungen bieten

Nun also der zweite Anlauf. Hoffnung schöpfen die Oberthurgauer aus der Tatsache, dass die Rüegerholzhalle im Herbst vielleicht anderweitig gebraucht werde. Und ausserdem habe der Kanton die Verlegung des Ratsbetriebs in den Osten des Kantons schon im März nicht kategorisch ausgeschlossen. Man habe der Stadt Amriswil damals versprochen, das Angebot im Auge zu behalten. Wohl auch deshalb, weil das Pentorama ideale Bedingungen böte und problemlos Platz für die notwendigen 140 Tische hätte. Amriswils Stadtpräsident Gabriel Macedo sagt:

«Ich bin überzeugt, dass mit einem einfachen Sonderbeschluss der Regierung die verfassungsrechtlichen Bedenken aus dem Weg geräumt werden könnten.»

Doch der Thurgauer Staatsschreiber Paul Roth, in seiner Funktion Wächter der Verfassung, dämpft mit seiner Einschätzung den Optimismus von Macedo und verweist dabei auf Paragraf 44 in der Kantonsverfassung. Er stellt klar:

«Gemäss dieser Verfassungsbestimmung kann der Grosse Rat seine Plenumssitzungen nur unter Notstandsverhältnissen an einem anderen Ort abhalten.»

Und er ergänzt, dass zu prüfen wäre, ob «bei grosser Not oder schwerer Störung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit» – so steht es seit 1803 in der Verfassung – der Regierungsrat mit einem Notstandsbeschluss von dieser Verfassungsbestimmung abweichen könne. Ob im September eine solche schwerwiegende ausserordentliche Situation vorliege, könne man aus heutiger Sicht nicht abschliessend beurteilen. «Wir hoffen es nicht», meint der Staatsschreiber.

«Aus verfassungsrechtlicher Sicht ist klar festzuhalten, dass die Hürde für Notstandsmassnahmen relativ hoch ist. Diese dürfen nicht leichtfertig ergriffen werden», sagt Paul Roth.