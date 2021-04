Oberthurgau Theater für Jugendliche: Romanshorner Schauspieler Florian Rexer organisiert trotz Corona zwei Schauspielkurse für 10 - 17 jährige Florian Rexer will diesen Sommer in Amriswil zwei Theaterkurse für Jugendliche durchführen. In einem spielerischen Programm sollen die Jüngeren Spass am Schauspiel erhalten. Für die Älteren veranstaltet der Schauspieler einen Intensivkurs, welcher lehrreich sein wird - nicht nur für angehende Bühnenkünstlerinnen und Bühnenkünstler. Diego Müggler 19.04.2021, 04.20 Uhr

Florian Rexer hat schon oft Theaterprojekte mit Kindern und Jugendlichen durchgeführt wie hier das Musicaltheater Oliver Twist in Amriswil . Bild: Andrea Stalder (15. Dezember 2019)

Nach einem harten Jahr für die Kulturschaffenden bietet der freischaffende Schauspieler Florian Rexer zwei Theaterkurse für Jugendliche an. Bereits letztes Jahr hatte er ähnliche Kurse auf die Beine gestellt. Pandemiebedingt mussten diese aber mitten drin abgebrochen werden. Nun will der Romanshorner die beiden Angebote nachholen. Dabei erhält der Familienvater Unterstützung von Pädagogik-Studentin Hanneke Alefsen, die auch mehrmals an den Schlossfestspielen auftrat.



Zur Person Florian Rexer studierte vier Jahre lang an der Freiburger Schauspielschule. Danach arbeitete der gebürtige Deutsche in diversen Theaterprojekten mit. Rexer sechs Jahre lang im Stadttheater St.Gallen tätig. Diesen Job gab er 2010 auf, um bei den Schlossfestspielen in Hagenwil die Künstlerische Leitung als Regisseur anzutreten. Rexer hat diese mitbegründet und organisiert seitdem jedes Jahr mit Herzblut dessen Theater. Vor zwei Jahren gewann der zweifache Familienvater für sein Engagement in der Region den Kulturpreis der Stadt Amriswil.

Im Kurs «Und Action!» können Kinder und Jugendliche von zehn bis fünfzehn Jahren erste Erfahrungen mit dem Schauspielen sammeln. In zehn Einheiten will der Profi mit den Buben und Mädchen eine Aufführung einüben, die am Ende des Kurses stattfinden wird. Die Proben beginnen Ende Mai in Amriswil. Rexer ist wichtig, dass der Kurs sehr spielerisch sein wird. Er sagt:

«Der Spass soll im Vordergrund stehen.»

Der Schauspieler und Regisseur Florian Rexer leitet auch die Schlossfestspiele Hagenwil. Bild: Thi My Lien Nguyen

Für die Teenager von 13 bis 17 Jahren bietet der Schauspieler einen weiteren Theaterkurs an, der den Namen «Sein und nicht sein» trägt. Dieser erstreckt sich über zwei intensive Wochen im Juni. Auch dieses Angebot endet mit einer Aufführung, doch liegt der Schwerpunkt, im Gegensatz zum anderen Kurs, vermehrt auf den Themen «Lampenfieber», «Auftreten auf der Bühne», sowie «eine Karriere im Bereich Schauspiel».



Auch nützlich für das Berufsleben



Bei diesem Kurs sollen die Jugendlichen auch fürs allgemeine Berufsleben profitieren – sei es für Vorträge, mündliche Prüfungen oder Bewerbungsgespräche.

Florian Rexer hat in den vergangenen Jahren bereits des Öfteren Theaterkurse für die jüngere Generation angeboten. Diese seien stets gut angekommen, sagt der 45-Jährige.

«Eigentlich wollte ich dieses Jahr keinen Kurs durchführen.»

Doch dann habe er zahlreiche Zuschriften von Eltern bekommen, sagt Rexer. «Dann musste ich fast schon die Kurse auf die Beine stellen.»

Florian Rexer hält auch gerne Lesungen - Egal ob vor Publikum oder vor laufender Kamera. Bild: Donato Caspari

Obwohl im Bereich Kultur seit einem knappen halbem Jahr nicht viel möglich ist, hat sich der Romanshorner stets bemüht präsent zu bleiben. Dafür hat er im Februar das Format «Rexer alive» zu Deutsch «Rexer am leben» lanciert. Darin verbindet er die von Corona stark betroffenen Branchen Kultur und Gastronomie. Dies indem er in diversen Gaststuben, Küchen und Weinkellern Lesungen hält, welche das Publikum von Zuhause aus schauen kann.

Für die Kurse «Und Action!» und «Sein und nicht sein» hat es nur noch je zwei freie Plätze. Anmeldungen und Informationen erhält man unter info@florianrexer.ch oder 076 437 40 09.