Oberthurgau

Inmitten einer Schlaufe der Sitter liegt der Campingplatz Leutswil. Bild: Manuel Nagel

Blauer Himmel, eine strahlende Sonne und 20 Grad Celsius. Grillieren am See, für die Mutigen ein kurzer Sprung hinein. Dies erwartet die Gäste auf den Schweizer Campingplätzen über das Osterwochenende – trotz Pandemie mit drohender dritter Welle. Deswegen erleben die Plätze momentan Rekordbuchungen.

«Entschuldigung, ich habe gerade keine Zeit. Es warten drei Gäste beim Check-in. Rufen Sie nach Ostern wieder an.»

So antwortet Reto Lütschg, Betriebsleiter des Campingplatzes Buchhorn, auf Anfrage für ein telefonisches Gespräch. Der Arboner Campingplatz ist keineswegs der einzige, welcher einen hohen Andrang zu spüren bekommt. So sei etwa der Camping Leutswil, der auf dem Gemeindegebiet von Zihlschlacht-Sitterdorf liegt, über Ostern ausgebucht, wie Pascal Schiess verrät. Er ist der Präsident des Camping Clubs Thurgau, dem der Platz in Leutswil gehört. «Das Geschäft beginnt so, wie es letztes Jahr aufgehört hat.»



Der Arboner Camping Buchhorn zwischen Bahngleisen und Bodensee geniesst nach der Wiedereröffnung am 27. März grossen Andrang. Bild: Manuel Nagel

Turbulentes letztes Jahr mit zwei Monaten Verspätung

Für die Campingbranche war 2020 ein turbulentes Jahr. Aufgrund des Lockdowns startete die Saison zwei Monate verspätet. «Danach lief es aber. Wir können auf eine sensationelle letzte Saison zurückblicken», sagt Schiess. Aufgrund der Pandemie sei der Anteil der Schweizer Gäste ausserordentlich hoch gewesen. Der Finanzchef des Schweizerischen Camping und Caravaning Verband (SCCV) Walter Bieri kann dies gesamtschweizerisch bestätigen:

Walter Bieri ist Finanzchef des SCCV und Chefredakteur der Zeitschrift Camping Revue. Bild: PD

«Die Campingbranche profitiert von Corona.»

«Viele wollen Ferien machen, pandemiebedingt aber nicht im Ausland.» So verzeichnen die Schweizer Campings, speziell jene in den Bergen oder an Seen, ausserordentlich viele Gäste.

Doch die negativen Auswirkungen der Pandemie bleiben auch hinter den Toren der Campingplätze allgegenwärtig. Ohne ein Sicherheitskonzept lauft überhaupt nichts. Eine begrenzte Personenzahl in den Innenräumen und viele Desinfektionsmittelspender werden wie 2020 auch dieses Jahr Teil des Campingerlebnisses sein. Eine auf diese Saison neu geltende Massnahme ist die Maskenpflicht in den sanitären Anlagen.

Coronamassnahmen in Deutschland und Österreich Anders sehen die Coronamassnahmen fürs Campieren in den anderen zwei Bodenseeländern aus: In Deutschland müssen die Plätze bis am 18. April geschlossen bleiben. Der deutsche Campingverband ist von der anhaltenden Schliessung enttäuscht und wandte sich folglich in einem offenen Brief an die Bundeskanzlerin Angela Merkel. In Österreich sind die Campingplätze ebenfalls geschlossen. Nach einem allfälliges Datum für die Wiedereröffnung suchen die österreichischen Campingbetreiber vergeblich.

Der wohl schärfste Einschnitt in das Campingerlebnis dürfen die noch geschlossenen Restaurants sein. Anstatt einer Bedienung auf der Terrasse werden die meisten Gastronomen auf den Campingplätzen Take-away anbieten.

Die Vorfreude auf die kommende Saison ist beim Schweizerischen Verband riesig. Er erwarte ein ähnliches Jahr wie das letzte, sagt Walter Bieri.

«Der Sommer ist in gewissen Campingplätzen bereits ausgebucht.»

Dies werde sich nach der Pandemie wieder verändern, vermutet Bieri. «Die Buchungen werden leicht abnehmen.» Trotzdem schaut er zuversichtlich in die Zukunft: «Wir hoffen, dass viele Gäste, die sonst im Ausland Ferien machen, in dieser Zeit Spass am Campen finden und uns danach erhalten bleiben.» Zusätzlich sei es der Branche bereits zuvor sehr gut gegangen. «Der Trend des Wachstums wird sich auch nach Corona bemerkbar machen.»

Wieso gehört ein Uttwiler Camping der Stadt Amriswil? Mit dem Strandbad in Uttwil hat die Stadt Amriswil seit 90 Jahren einen Seeanschluss. Bild: Manuel Nagel Aufgrund des fehlenden Seeanschlusses und der hohen Nachfrage organisierten die Orts- und Schulgemeinde Amriswil in den 1920er-Jahren Badefahrten nach Uttwil. Da diese äussert beliebt waren, kaufte die Stadt in den Folgejahren über 20'000 Quadratmeter Land, um ein Strandbad zu eröffnen. 1932 eröffnete der Neubau mit Restaurant und Umkleidekabinen und der Schwimmclub Amriswil wurde gegründet. Gut zehn Jahre später entstand zusätzlich der Campingplatz, welcher heutzutage einen wichtigen Teil der Anlage darstellt. In der Zwischenzeit hat Amriswil eine eigene Badi auf dem Gemeindegebiet erhalten. (dim)

Markus Rosenberger Leiter der Abteilung Freizeit/Sport/ Liegenschaften der Stadt Arbon

Bild: PD

Auch im Camping Buchhorn sei diese Entwicklung bemerkbar, sagt Markus Rosenberger, Leiter der Abteilung Freizeit/Sport/Liegenschaften der Stadt Arbon. Aus diesem Grund war zu Beginn des Jahres eine Erweiterung der stadteigenen Anlage geplant. Nach heftiger Gegenwehr wurde diese vorerst auf Eis gelegt. «Momentan überarbeiten wir den Vorschlag, denn die Nachfrage nach einer grösseren Anlage ist vorhanden.»