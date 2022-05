Keine Notstation für Fledermäuse in Arbon

Oberthurgau «Neunzig Prozent lagen tot am Boden»: Fledermäuse sind vom Aussterben bedroht, das Wetter setzt ihnen zu – und in Arbon fehlen Notstationen Es war ein trauriger Anblick: Während der Fortpflanzungszeit fand die kantonale Fledermausschutz-Beauftragte Franziska Heeb zahlreiche Fledertiere verhungert vor. Grund dafür war das regnerische Wetter, das die Nahrungssuche verunmöglichte. Laut Heeb fehlen zudem entlang des Bodensees Notstationen, insbesondere in Arbon. Tanja von Arx Jetzt kommentieren 18.05.2022, 11.35 Uhr

Der letzte Sommer war für die Fledermausart «grossen Mausohren» kein leichter. Bild: Getty

Die Situation ist brenzlig. Ohnehin sind Fledermäuse vom Aussterben bedroht und es gibt in der Region immer weniger. Zudem fehlen in Arbon und entlang des Seeufers Notstationen. Dort helfen Freiwillige hungernde oder verunfallte Tiere zu ausgebildeten Pflegerinnen und Pflegern zu bringen; einzelne Pflegestellen können Überwinterungen vornehmen, denn während des Winterschlafs brauchen die Fledertiere ein spezifisches Klima. Das sagte die kantonale Fledermausschutz-Beauftragte Franziska Heeb, die das Amt mit ihrem Mann in Bischofszell teilt, bereits im Oktober.

Praktisch ganze Populationen dahingerafft

Franziska Heeb, kantonale Fledermausschutz-Beauftragte. Bild: PD

Pflegestationen sind auch aus aktuellem Anlass dringend nötig. Denn wie Heeb die Statements ihrer Arbeitskollegen etwa aus dem Aargau bestätigt, war der vergangene Sommer für die Fledertiere kein leichter. Von einer der zirka zwanzig Fledermausarten im Thurgau sind praktisch ganze Populationen weggestorben, den grossen Mausohren. «Grund dafür war das kalte, regnerische Wetter», sagt die Fledermausschutz-Beauftragte. Dieses fiel genau auf die Fortpflanzungszeit Ende Mai, Anfang Juni.

«Teilweise lagen neunzig Prozent der Jungtiere tot am Boden.»

So Heeb, welche die traurigen Szenarien selbst beobachtet hat. Indessen: Bei Regen finden sich die Mütter auf der Jagd nur schwer zurecht, fliegen erst gar nicht los oder unterbrechen das Unterfangen. Verheerend für die Jungen, die dann keine Milch erhalten und verhungern. Teilweise seien die Weibchen trotzdem losgeflogen, so gross sei die Not gewesen, sagt Heeb.

Zwischenzeitlich kann man das Nottelefon betätigen

Es gibt jedoch einen Lichtblick: Laut Franziska Heeb sind im Raum Egnach und Romanshorn Notpflegestationen im Aufbau. «Bis im Sommer sollten sie den Betrieb aufnehmen können.» Fänden Passanten zwischenzeitlich hilfsbedürftige Fledermäuse in Arbon oder nahe dem See, so hätten sie die Möglichkeit, das sogenannte Nottelefon anzurufen. Dieses betreut Franziska Heeb mit ihrem Mann.

«Wir stehen mit allen Fledermausnotpflegestellen in Kontakt, die sich umgehend einbringen.»

Gemäss Einschätzung ihrer Kolleginnen und Kollegen sollte sich indes heuer, genau um diese Zeit, laut Wettervorhersage der Bestand der grossen Mausohren wieder erholen.

Das Nottelefon der kantonalen Fledermausschutz-Beauftragten Heeb in Bischofszell lautet 077 406 50 84.

Über 400 Mückenfledermäuse gerettet In Zusammenhang mit einer Dachrenovation ging ein verzweifelter Hilferuf beim Thurgauischen Fledermaus-Nottelefon ein: Eine grosse Gruppe Fledermäuse hatte sich auf einem Romanshorner Anwesen unter Ziegeln eingenistet. Freundlicherweise sammelten die Dachdecker sie ein. Die kantonale Koordinationsstelle für Fledermausschutz und lokale Fledermausschützende bargen weitere Fledertiere. Es handelte sich um über 400 Mückenfledermäuse. In der Fledermaus-Pflegestation Bischofszell wurden die Tiere gruppenweise in den künstlichen Winterschlaf geschickt, danach reihum mit Mehlwürmern gefüttert. Im vergangenen Monat konnten die Mückenfledermäuse in die Freiheit entlassen werden. (tva)

