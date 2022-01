Amriswiler KrimiSpass geht in zweite Runde

Oberthurgau Mord in Amriswil: Hobbydetektive lösen schon den zweiten Fall - diesmal in 3D Interessierte können beim KrimiSpass ein brisantes Delikt aufklären. Teilnahme jederzeit und kostenlos möglich. Alles, was es braucht, ist ein Smartphone. 30.01.2022, 16.05 Uhr

Der Bahnhof Amriswil ist Start- und Endpunkt. Manuel Nagel

Wer traut es sich zu, einen Mordfall aufzuklären und für eine kurze Zeit in die Rolle eines Kriminalkommissars zu schlüpfen? Beim KrimiSpass in Amriswil kann genau das während einem aktiven Gruppennachmittag getestet werden.

Eine Leiche im Campingwagen

Auf einem Waldparkplatz bei Amriswil macht ein Förster eine schreckliche Entdeckung. In einem Campingwagen liegt eine männliche Leiche mit einem merkwürdigen Symbol auf dem Rücken. Wer ist der Tote, was ist passiert und welche Bedeutung hat das rätselhafte Zeichen? Diese und weitere Fragen gilt es zu beantworten. Interessierte können sich also in Amriswil auf Spurensuche begeben. Als zuständige Ermittlerin oder zuständiger Ermittler wird man so einiges auf den Kopf stellen müssen, um das Rätsel dieses mysteriösen Kriminalfalls zu lösen. So viel darf gesagt sein: Der Tote scheint etwas mit Mathematik zu tun zu haben und wird in einem Wohnwagen leblos aufgefunden. Was machte er dort? War es ein Unfall, oder vielleicht gar Mord? Und wer könnte ihm wieso was angetan haben? Und was um alles in der Welt hat die Zahl Pi mit dem Verbrechen zu tun? Nun liegt es an einem, das herauszufinden.

Als Kommissarin oder Kommissar der Kantonspolizei Thurgau übernehmen Sie die Ermittlungen in diesem mysteriösen Vermisstenfall. Denn aufgrund der rätselhaften Umstände kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um ein Verbrechen handelt.

Besonders für Familien geeignet

KrimiSpass ist ein interaktiver Erlebnis-Krimi für Meisterdetektivinnen und Meisterdetektive sowie solche, die es noch werden wollen. Die Teilnahme ist kostenlos und jederzeit ohne Voranmeldung möglich. Alles, was man für die Spurensuche benötigt, ist ein Smartphone. Ausserdem empfiehlt es sich, Papier und Schreibzeug bereitzuhalten. Der Trail ist für Familien besonders geeignet.

Ab sofort können alle KrimiSpass-Trails in einer neuen Dimension erlebt werden. Die Geschichten wurden mit 3D-Objekten angereichert, die sich bei den Ermittlungen in die Umgebung projizieren lassen. So können sich die Teilnehmenden beispielsweise im Büro des Mordopfers umsehen und sich frei darin bewegen. Da die eingesetzte Augmented Reality Technologie aber auf älteren Geräten und von einigen Browsern nicht unterstützt wird, enthalten die 3D-Objekte keine Informationen, welche für die Auflösung der Fälle erforderlich sind.

Dreieinhalb Kilometer bis zum Ziel

Der Start befindet sich beim Eisweiher in der Nähe des Bahnhofs Amriswil. Der Trail führt die Detektive dann durch die Stadt mit mehreren vorgegebenen Stops, an denen sich insgesamt elf Informationsschilder mit Internetadresse und QR-Code befinden.

Wenn alle Schauplätze besucht und die gewonnenen Indizien scharfsinnig kombiniert werden, können die Meisterdetektivinnen und Meisterdetektive den Fall lösen und ihren Tipp online eingeben. Das Ende des Themenwegs befindet sich wiederum am Bahnhof Amriswil; insgesamt umfasst die Distanz dreieinhalb Kilometer. (red)