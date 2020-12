Oberthurgau Die Biber halten Gemeinden und den Kanton auf Trab Wie immer im Winter nagen die geschützten Tiere derzeit mangels Alternativen auf dem Speiseplan Bäume an. An der Thur in Bischofszell scheinen sie besonders hungrig zu sein. In Arbon will ihnen die Stadt mit spezieller Farbe den Appetit verderben. Markus Schoch 28.12.2020, 04.30 Uhr

Angenagter Baum an der Thur neben einem Spazierweg. Bild: Markus Schoch

Viel fehlt nicht mehr, und dann ist ihr Tisch auf lange Zeit hinaus gedeckt. Biber an der Thur in Bischofszell sind daran, einen vielleicht zehn oder noch mehr Meter hohen Baum zu fällen. Und es wird nicht der einzige Riese bleiben, den sie zu Boden krachen lassen. Wenige Meter daneben haben sie sich bereits an einem zweiten Stamm mit 30 oder 40 Zentimetern Durchmesser zu schaffen gemacht.

Auch an diesem Baum an der Thur gehen die Biber an den Kragen. Bild: Markus Schoch

Die Nager leben seit vielen Jahren in diesem Auengebiet von nationaler Bedeutung im unteren Ghögg. Selbst im alten Kanal der ehemaligen Papierfabrik fühlen sie sich wohl. «Es gibt dort mindestens zwei Reviere», sagt Lukas Taxböck, der Ostschweizer Projektleiter der Aktion Biber & Co. von Pro Natura. Die aktuelle Lage kenne er nicht genau. Die Biber sollten diesen Winter gezählt werden. Wegen Corona sei die Bestandesaufnahme aber verschoben worden.

Angenagte Bäume können zum Sicherheitsrisiko werden

Die Futterplätze der Biber an der Thur befinden sich direkt neben einem beliebten Spazierweg, auf dem im dümmsten Fall einer der angenagten Bäume fallen könnte. Ob ein Sicherheitsrisiko besteht, muss die kantonale Jagd- und Fischereiverwaltung beurteilen. Sie ist für das Bibermanagement im Thurgau zuständig. Amtsleiter Roman Kistler sagt:

Roman Kistler Amtsleiter Jagd- und Fischereiverwaltung Kanton Thurgau. Bild: Andrea Stalder

«Wir werden in Absprache mit dem Förster und dem Waldbesitzer die Situation abklären.»

Heisst: Im Notfall kommt der Mensch dem Biber zuvor und lenkt mit der Motorsäge die Entwicklung in die richtigen Bahnen. Dieses Vorgehen ist eingespielte Praxis. «Das Konfliktmanagement funktioniert sehr gut im Thurgau», sagt Pro Natura-Geschäftsleiter Markus Bürgisser, der sein Büro in Bischofszell hat.

Arbon lässt die Biber nicht einfach gewähren

Am Imbersbach reissen die Biber Lücken ins Ufergehölz. Bild: Markus Schoch

Auch in Arbon sind die Biber derzeit äusserst aktiv. Sie haben mittlerweile praktisch alle Gewässer besiedelt und hinterlassen überall Spuren: Am Weiher, an der Aach oder auch am Imbersbach, den die Tiere im Bereich des Strandbad-Parkplatzes mit verschiedenen Dämmen sogar aufgestaut haben. Und dort knabbern sie auch besonders viele Bäume an. Stadtrat Didi Feuerle sagt:

Stadtrat Didi Feuerle. Bild: Andrea Stalder

«Das ist in dieser Jahreszeit ganz normal.»

Die Stadt lässt die umtriebigen Tiere aber nicht einfach gewähren. Versuchsweise haben Mitarbeiter des Werkhofs letzte Woche den Stamm von vier kleinen Ahorn mit einer Farbe eingestrichen, die Quarzsand enthält und den Bibern den Appetit verderben soll.

Farbe mit Quarzsand soll die Biber fernhalten. Bild: Markus Schoch

Zudem schützt die Stadt einzelne Bäume mit Drahtgitter vor Verbiss. «Es kann nicht sein, dass die Biber ganze Alleen mit grossen, stattlichen Bäumen fällen», sagt der Grüne. Eine gewisse Regulierung sei nötig.