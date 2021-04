Oberthurgau Amriswil wächst am stärksten In den letzten fünf Jahren nahm die Amriswiler Bevölkerung um 8,5 Prozent zu. Manuel Nagel 13.04.2021, 16.35 Uhr

Das Zentrum von Amriswil. Bild: Manuel Nagel

Die Region im Osten des Kantons boomt. Diese Erkenntnis lässt sich schliessen, wenn man die Entwicklung der Bevölkerungszahlen der letzten fünf Jahre in den sechs grossen Thurgauer Städten anschaut. Seit 2015 haben sämtliche Ortschaften des Kantons mit mehr als 10'000 Einwohnerinnen und Einwohnern Zuwachs bekommen, doch nirgends war er so gross wie in der Stadt Amriswil mit 8,5 Prozent.