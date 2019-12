Quiz Notlösung bei Tempo-30-Zonen: Arbon ersetzt Fussgängerstreifen durch Fahrbahnverengungen Die neuen Verkehrsberuhigungsmassnahmen in der Altstadt kommen bei den wenigsten gut an. Miguel Lo Bartolo 05.12.2019, 04.20 Uhr

«Die Sache ist nicht auf unserem Mist gewachsen», sagte Stadtpräsident Dominik Diezi, als die bescheidene Umsetzung der Fahrbahnverengungen an der Parlamentssitzung angesprochen wurde. Der Stadtrat sei durchaus gewillt, künftig mehr Geld in die Hand zu nehmen, um solche Projekte in der Altstadt zu realisieren. «Wir waren unter Zugzwang», sagte Diezi. Der Kanton dränge bereits seit vier Jahren auf eine Umsetzung dieser Verkehrsberuhigungsmassnahmen. Die Umsetzung sei deshalb vor allem dem Zeitdruck geschuldet.