Notunerkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine in Arbon

Nothilfe Die Evangelische Kirchgemeinde Arbon öffnet das ehemalige Alters- und Pflegeheim für Flüchtlinge aus der Ukraine Diese Woche sind die ersten Frauen mit ihren Kindern im leer stehenden Gebäude eingezogen. Es hat Platz für 50 Personen. Markus Schoch 17.03.2022, 04.50 Uhr

Im ehemaligen Alters- und Pflegeheim der Evangelischen Kirchgemeinde wohnen jetzt Menschen aus der Ukraine. Bild: Markus Schoch

Es musste alles sehr schnell gehen. «Es war eine Hauruckübung, aber das sind wir uns ja gewohnt», sagt Michael Görtz von der Peregrina-Stiftung, die im Auftrag des Kantons Asyl- und Nothilfeunterkünfte führt und jetzt auch Kriegsflüchtlinge betreut. Die Evangelische Kirchgemeinde Arbon hat der Organisation bis auf weiteres das ehemalige Alters-und Pflegeheim für die Unterkunft von Menschen aus der Ukraine zur Verfügung gestellt.

In diesen Tagen sind bereits rund 20 Frauen und Kinder sowie einige ältere Personen eingezogen, schreibt die Kirchgemeinde in einer Mitteilung. Bei voller Belegung werden im Haus rund 50 Personen betreut werden können. Die Räumlichkeiten standen zuletzt weitgehend leer, nachdem Landarbeiter und vorher Asylbewerber darin gewohnt hatten. Görtz sagt:

«Wir mussten innerhalb einer Woche neues Mobiliar beschaffen und eine Küche einbauen.»

Eine gewisse Flexibilität erfordert die Öffnung des Gebäudes vom Heks und der Tavola, die dort heute Kinder betreuen beziehungsweise Lebensmittel an Bedürftige abgeben.

Umbau steht erst in zwei oder drei Jahren an

Die Genossenschaft Ziegelhütte hat sich mit der Zwischennutzung des ehemaligen Alters- und Pflegeheims als Unterkunft für Menschen aus der Ukraine einverstanden erklärt, was wichtig ist. Ihr will die Evangelische Kirchgemeinde die Liegenschaft mit grossem Umschwung im Baurecht abgeben. Den entsprechenden Baurechtsvertrag hatten die Kirchbürger bereits im November 2019 abgesegnet. Es traten aber Komplikationen auf, sodass Nachverhandlungen in finanzieller Hinsicht nötig wurden, die jetzt abgeschlossen sind. Den überarbeiteten Baurechtsvertrag legt die Kirchenvorsteherschaft den Kirchbürgern am 27. April zur Abstimmung vor.

Auf dem rund 7'500 Quadratmeter grossen Grundstück sollen Wohnungen und Reihenhäuser entstehen. In der ersten Etappe soll der östliche und nördliche Teil der Parzelle bebaut werden, in der zweiten Etappe wird ein weiterer Baustein in westlicher Richtung erstellt sowie der Umbau des ehemaligen Alters- und Pflegeheimes umgesetzt. Die zweite Etappe kann nur realisiert werden, wenn das Land umgezont wird, was zwei oder drei Jahre dauern kann. Die Baubewilligung für die erste Etappe liegt bereits vor.