Der HC Thurgau verliert diskussionslos mit 0:4 gegen Langenthal

Swiss League HC Thurgau profitiert nicht vom Momentum Langenthal gelingt in Weinfelden mit dem 4:0-Sieg beim HC Thurgau die Revanche für die zwei Tage zuvor erlittene Niederlage. Thomas Werner 22.11.2021, 07.38 Uhr

Die Angriffsreihe mit Ian Derungs (links) und Jonathan Ang (Mitte) konnte beim 0:4 gegen Langenthal nicht überzeugen. Mario Gaccioli

Der HC Thurgau kassierte im zehnten Saisonheimspiel die vierte Niederlage und verpasste die Chance, den SC Langenthal in der Tabelle zumindest zwischenzeitlich deutlich auf Distanz zu halten. Langenthal gelang die Revanche für die zwei Tage zuvor gegen Thurgau erlittene 3:4-Niederlage nach Penaltyschiessen.

Wie schon am Freitag in Langenthal offenbarte Thurgau grosse Startschwierigkeiten. Die Gäste aus dem Oberaargau mussten lediglich auf gegnerische Fehler warten, um das Startdrittel jener Partie kopieren zu können. In der 7. und 18. Minute fielen zwei Tage zuvor im Langenthaler Schoren die Tore zur 2:0-Pausenführung, in der 7. und 17. Minute diesmal in der Güttingersreuti. Luca Wyss erzielte das 1:0 sieben Sekunden früher als Frantisek Rehak am Freitag, der ehemalige Thurgau-Stürmer traf aber erneut – diesmal zum 2:0.

Zu viel Raum für Langenthals Stürmer

HCT-Goalie Noël Bader wurde dabei von seinen Teamkollegen sträflich im Stich gelassen. Die Rapperswil-Jona-Leihgabe, die diesmal an Stelle von Luis Janett im Tor stand, musste davor schon einige Male sein Können beweisen, weil die Langenthaler Angreifer immer wieder viel zu viel Raum in Tornähe fanden. Der Handvoll Erfolg versprechender Abschlüsse der Thurgauer fehlte im Startdrittel die Präzision.

Die Spieler von Trainer Stephan Mair wollten Verpasstes zum Start des zweiten Abschnitts wettmachen. Jan Petrig und Fabio Hollenstein fanden aber bei ihren guten Abschlussversuchen in Langenthal-Goalie Stéphane Charlin ihren Meister. Für einmal konnte auch die Reihe um Jonathan Ang keine Akzente in Thurgaus Offensivspiel setzten. So misslang dem Topskorer etwa ein vergleichsweise leichtes Zuspiel auf den völlig frei vor dem Tor stehenden Kollegen Patrick Spannring. So konnte es den Thurgauern natürlich nicht gelingen, ihr Mitteldrittel vom Freitag resultatmässig zu kopieren. Das Momentum des Siegs im freitäglichen Penaltyschiessen war so längst auf Langenthaler Seite.

Weitgehend ein Vergleich auf Augenhöhe

Wie über weite Phasen zuvor, bekamen die 1128 Zuschauer in der Güttingersreuti auch im Schlussdrittel eine Partie vorgesetzt, wie sie sie in dieser Saison sicher noch einige erleben werden. Zwei Mannschaften aus dem Tabellenmittelfeld begegnen sich auf Augenhöhe, kleine Unterschiede entscheiden über Erfolg und Misserfolg. Dieses Mal zu Gunsten von Langenthal.

Nachdem Thurgau auch im Powerplay – unter anderem während 77 Sekunden in doppelter Überzahl – zu keinem Erfolgserlebnis kam, spielten die Gäste die Partie unaufgeregt nach Hause. Weil Thurgau zum Schluss noch etwas mehr Risiko einging, konnten sie gar noch zwei weitere Treffer erzielen, den letzten ins leere Tor.

Weiter geht es für die Thurgauer am kommenden Freitag mit einem weiteren Heimspiel. Erneut steht ihnen mit den GCK Lions ein Rivale im Kampf um einen direkten Playoff-Platz gegenüber. Gegen das Farmteam der ZSC Lions gab es in dieser Saison für den HCT noch nichts zu holen, zu Hause unterlag er 0:3, in Küsnacht 2:4. Diese kurze Negativserie soll ein Ende finden.

Langenthal – Thurgau 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)

Güttingersreuti, Weinfelden – 1128 Zuschauer – SR Ströbel/Castelli, Wermeille/Amport.

Tore: 8. Wyss (Coffman) 0:1. 17. Rehak (Higgins, Maret) 0:2. 56. Kläy (Dähler, Müller) 0:3. 59. Tschannen (Kummer) 0:4 (ins leere Tor).

Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen Thurgau, 3-mal 2 Minuten gegen Langenthal.

Thurgau: Bader; Soracreppa, Forrer; Schmutz, Parati; Törmänen, Kühni; Moor; Derungs, Palmberg, Ang; Spannring, Hobi, Woger; Petrig, Rundqvist, Lehmann; Bischofberger, Fritsche, Hollenstein; Salamin.

Langenthal: Charlin; Müller, Christen; Weber, Pienitz; Higgins, Maret; Chanton; Tschannen, Kummer, Fuss; Rehak, Coffman, Kämpf; Dähler, Kläy, Leone; Bärtschi, Nyffeler, Rüegsegger; Wyss.

Bemerkungen: Thurgau ohne Binias, Baumann, Fechtig, Loosli, Senn (alle verletzt), Janett (überzählig) und Bircher (Rapperswil-Jona/NLA). Langenthal ohne Caminada (krank), Elo (verletzt) und Aebi (Farmteam). – 58. Timeout Thurgau. – Thurgau 57:45 bis 58:43 ohne Torhüter.