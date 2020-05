Nicht der erste grosse Krach in Salmsach: Zuletzt flogen 2008 die Fetzen

Die Salmsacher sagen zuerst Ja und dann Nein

Unter dem Eindruck der Ereignisse im Jahr 2008 und dem fast kollektiven Rücktritts des Gemeinderates werden Stimmen in Salmsach laut, die den Zusammenschluss mit Romanshorn fordern. Und tatsächlich erteilt die Bevölkerung der Behörde im November 2010 an der Urne den Auftrag, entsprechende Vorbereitungen an die Hand zu nehmen. Der Entscheid ist knapp: 227 Personen oder 56 Prozent sind dafür, 173 dagegen. In der entscheidenden Abstimmung drei Jahre später sprechen sich dann aber 60 Prozent gegen die Fusion aus. (mso)